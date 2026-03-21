Detienen a 5 y Aseguran 8 toneladas de autopartes en Peralvillo

La SSC y la Fiscalía capitalina desmantelan puntos de almacenamiento de autopartes robadas en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo

Regeneración, 20 de marzo de 2026.– La Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutó dos órdenes de cateo en la Ciudad de México. El personal de la Fiscalía General de Justicia colaboró en estas acciones tácticas.

Las autoridades identificaron domicilios utilizados para almacenar piezas de procedencia ilícita. Las investigaciones previas permitieron localizar inmuebles en la calle Enrique Granados.

Efectivos policiales implementaron estrategias de vigilancia fijas y móviles durante varios días. Los datos de prueba obtenidos fueron fundamentales para solicitar el mandamiento judicial.

Un Juez de Control liberó finalmente la orden para intervenir los edificios. El despliegue operativo buscó desarticular redes de robo de vehículos.

Hallazgos en el primer inmueble

Los oficiales ingresaron al primer domicilio localizado en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo. En este sitio aseguraron aproximadamente cinco toneladas de diversas piezas automotrices.

Encontraron también recortes de metal y calaveras de automóviles de reciente modelo. Los agentes verificaron que el material no contaba con documentación legal.

Además, localizaron dos placas de circulación que presentaban un reporte de robo activo. Los peritos de la fiscalía documentaron cada uno de los elementos encontrados.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las indagatorias. Este golpe debilita la cadena de comercialización de piezas robadas.

#Importante | Seguimos con las acciones operativas de la Estrategia de Atención al Robo de Vehículos y Autopartes, instruida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM.



En @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX en coordinación con agentes de la @FiscaliaCDMX y elementos de las… pic.twitter.com/3F8UpiJApC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 20, 2026

Segunda acción y detenciones

En la segunda intervención, los uniformados lograron la captura de cinco hombres sospechosos. Los detenidos tienen edades que oscilan entre los 31 y los 39 años.

En este lugar decomisaron tres toneladas adicionales de autopartes de diversos tipos. También hallaron tarjetas de circulación y un certificado de verificación robados.

Durante la inspección, los policías encontraron cien bolsitas que contenían una hierba verde. El contenido de los paquetes presentaba características físicas similares a la marihuana.

Los sospechosos fueron trasladados de inmediato ante la autoridad ministerial competente. El operativo transcurrió de manera eficaz y sin enfrentamientos armados reportados.

Situación jurídica y resguardo

El Ministerio Público definirá la situación legal de los cinco sujetos en las próximas horas. Las investigaciones continuarán para determinar si existen más personas involucradas en el ilícito.

“Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente”, informaron oficialmente. Las autoridades buscan establecer la procedencia de todo el material incautado.

Los inmuebles intervenidos permanecen sellados y bajo estricta vigilancia por la policía capitalina. Esta acción coordinada refuerza la seguridad en la zona de Peralvillo y sus alrededores.

“Se continuará con las investigaciones del caso para deslindar responsabilidades”, señaló la dependencia de seguridad. El decomiso total suma casi ocho toneladas de mercancía ilegal.