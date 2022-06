AMLO acusa a Ted Cruz de recibir dinero de fabricantes de armas

El presidente López Obrador acusó a Ted Cruz y otros senadores estadounidenses de recibir 120 mil dólares de la Asociación Nacional del Rifle solo en 2021.

Regeneración, 8 de junio de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones de senadores estadounidenses.

Primero, el mandatario invitó a los senadores a que presenten pruebas sobre sus supuestos nexos con el crimen organizado.

Después, el presidente acusó al senador Ted Cruz, del Partido Republicano, de recibir dinero de grupos a favor de la fabricación de armas en ese país.

Profundizando en el tema, López Obrador habló sobre una asociación que presuntamente les estaría entregando dinero a los legisladores mencionados.

Finalmente, el mandatario rechazó las acusaciones y aseguró que él no es como el expresidente Felipe Calderón.

«¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? yo no soy Felipe Calderón. Aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él», concluyó.