Sheinbaum Inaugura Nuevo Hospital Oncológico para la Mujer

Nuevo Hospital en la Gustavo A. Madero, CDMX. Prevención, detección, tratamiento y acompañamiento. Medio millón de consultas anuales

Regeneración, 9 de marzo de 2025. En la alcaldía Gustavo A. Madero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX del IMSS Bienestar.

Y es quea partir de este lunes 9 de marzo, implementará el Modelo de Atención Integral de Cáncer de Mama para atender gratuitamente a 500 mil mujeres al año.

Sheinbaum

Esto, como se indica, a través de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento, el cual tuvo una inversión de 221 millones de pesos.

De los cuales 108 millones se destinaron a obra y 113 millones en equipamiento.

“Es un hospital muy equipado; tiene integrado una parte de diagnóstico territorial con un equipo no invasivo, después los mastógrafos con interpretación con inteligencia artificial…

«…, tiene los quirófanos y también todas las salas de quimioterapia en caso de ser necesario, los mastógrafos tienen para hacer las biopsias».

La presidenta de México subrayó además que se trata de atención inmediata en caso de detección.

«Es decir, si detecta algo con probabilidad de ser malignos, de inmediato se hace la biopsia. Lo más importante es que está garantizado que en 30 días inicia el tratamiento».

Así, dijo que el objetivo de este modelo, «que lo vamos a replicar en todas las entidades del país, es que se reducen los tiempos de atención y con ello evidentemente se salvan vidas».

«Estamos muy contentos de este hospital. A partir del día de hoy ya inicia operaciones y es parte de este mes de la mujer, mes de marzo”, resaltó luego de realizar un recorrido por el nuevo hospital.

Construye

Al tiempo que la presienta Claudia recordó que el edificio que alberga este hospital fue iniciado por la alcaldía Gustavo A. Madero, posteriormente se abandonó.

Ya luego se rehabilitó durante la pandemia de Covid-19 con una donación de Grupo Modelo de 100 millones de pesos.

En tanto que la idea de convertirlo en un hospital oncológico surgió desde su gestión como Jefa de Gobierno.

Anunció que habrá un centro de este tipo en cada entidad de la República.

Además, la meta es que, para la atención del cáncer de mama, de otras formas de cáncer que afectan a las mujeres y de otro tipo de enfermedades, las imágenes de estudios sean revisadas en el Centro de Diagnóstico.

IMSS

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que este hospital nace con compromisos explícitos en tiempos de atención.

Explicó que en el día cero se hace la cita y los datos de la paciente se enlazan al mastógrafo con Inteligencia Artificial.

Luego, en el día 1 se acude a la valoración médica, se realiza mastografía, ultrasonido y estudios complementarios.

Además, en el día 14 se entregan los resultados y en el día 30 inicia el tratamiento.

Con ello, el Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX innova internacionalmente al dar comienzo al tratamiento en un mes.

Explicó que, en el área de detección, este hospital cuenta con mastógrafo de tamizaje, consultorio rosa especializado en salud de la mujer, mastógrafos digitales de alta resolución y ultrasonidos especializados.

Señaló que todas las áreas de exploración física son 100 por ciento atendidas por mujeres.

Equipos

Además, recibirá a las pacientes remitidas de los 142 Centros de Salud que contarán con un equipo inalámbrico de exploración médica para la detección del cáncer de mama.

Para el diagnóstico se dispone de mastógrafo con Inteligencia Artificial, mamógrafo con tomosíntesis, mastógrafo con estereotaxia para biopsia y tomógrafo de 128 cortes.

Para el tratamiento se tienen 22 camas de hospitalización, 20 sillones de quimioterapia y dos quirófanos especializados en cirugía oncológica, conectados de manera remota a otros centros de atención para realizar interconsultas.

Señaló que la farmacia del hospital cuenta con todos los medicamentos y claves necesarios.

Asimismo, como parte del acompañamiento, se procura el descanso y la nutrición de la paciente, ofreciendo servicios de apoyo durante todo el proceso de atención.

Es decir, como psicología especializada, tanatología, cuidados paliativos y clínica del dolor, área de integración familiar, así como yoga terapéutico pre-intervención.

Bienestar

El jefe de Oficina de la Dirección General de Servicios de Salud IMSS Bienestar, Gerardo Orantes, agregó que el nuevo Hospital cuenta con un Centro de Innovación de Inteligencia Artificial con procesamiento de imágenes asistido.

Junto con ello, laboratorio de patología robotizado con digitalización, procesos técnicos automáticos y análisis de la muestra y la telesalud para atender la consulta de forma remota.

E incluso, un expediente clínico electrónico universal y se desarrolla una plataforma de acompañamiento digital.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada Molina, resaltó que este hospital jugará un papel trascendental para la atención del cáncer en mujeres.

Desde luego, la jefa Clara destacó que la Presidenta cuenta con el apoyo de la capital del país para seguir avanzando en favor de la salud de las mujeres.