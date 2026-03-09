Mojtaba Jamenei, líder de Irán y continuación de la guerra

9 días de guerra en Oriente Medio. Trump rechaza a hijo de Alí Jamenei. Irán y Azerbaiyán reabren fronteras. Suben precios petrolíferos

Regeneración, 9 de marzo de 2026. En redes destacan la elección de Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo de Irán, como el próximo gobernante de la República Islámica.

Así, el actual Líder Supremo de Irán, nombrado el 8 de marzo de 2026 por la Asamblea de Expertos tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, el 28 de febrero de 2026 durante ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Como Líder Supremo, es la máxima autoridad política y religiosa del país, situándose por encima del presidente.

Pocos

Por otra parte, se destaca el detalla que es apenas el tercer líder en la historia de la República Islámica tras Ruholá Jomeiní y Alí Jamenei.

Y es que hace 47 años, la llamada revolución islámica expulsó al dictador, el Sha Reza Pahlevi y sus contratos petroleros leoninos, que devino en dictadura teológica.

Cabe destacar en este contexto que versiones indican que es un clérigo de línea dura con un doctorado en teología islámica.

Al tiempo que se le describe como una figura misteriosa que ha mantenido un perfil bajo durante años, sin ocupar cargos públicos oficiales ni realizar discursos políticos frecuentes.

🚨 JUST IN: President Trump is demanding oil tankers SHOW SOME GUTS and go through the Strait of Hormuz



“These ships should go through the Strait of Hormuz and show some GUTS, there's nothing to be afraid of! [Iran] has no Navy, we sunk all their ships!”pic.twitter.com/QsSZ99aNJW — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 9, 2026

A pesar de su discreción, se le considera una figura clave que ha influido durante décadas en sectores estratégicos del régimen y en la Guardia Revolucionaria.

Rechaza

Donald Trump ha expresado su firme rechazo al nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo Líder Supremo de Irán, calificando la decisión de la Asamblea de Expertos como un «gran error».

Trump declaró que «no está contento» con el nombramiento y describió a Mojtaba como un «peso ligero» (lightweight) e «inaceptable» para liderar el país.

Afirmó que cualquier líder en Irán necesitará contar con la aprobación de Estados Unidos para mantenerse en el poder, advirtiendo que, de lo contrario, «no durará mucho tiempo».

Por otra parte, el presidente Donald, Manifestó su intención de involucrarse personalmente en la elección del liderazgo iraní para asegurar que sea alguien «razonable» que traiga «armonía y paz» a la región.

Estas declaraciones entre el 8 y 9 de marzo de 2026 a través de diversos canales como Axios, NBC News, y el New York Post.

Desde luego en sus redes sociales, además de declaraciones a bordo del Air Force One.

Además, el presentador Brian Kilmeade de Fox News confirmó haber hablado personalmente con el presidente sobre su descontento.

Decires

Analistas internacionales y países como Israel sugieren que Mojtaba mantendrá las políticas conservadoras y de línea dura de su predecesor.

Como se sabe además, su elección por la Asamblea de Expertos —un cuerpo de 88 clérigos— busca garantizar la estabilidad y continuidad del sistema sagrado de la República Islámica.

Asimismo, se subraya que el sucesor es clérigo con 56 años de edad y sus vínculos con la Guardia Revolucionaria, un grupo paramilitar iraní.

Horror

A una semana de la guerra contra Irán el petróleo cuesta encima de 100 dólares por barril y hay una menor oferta de gas natural luego que Qatar interrumpiera su producción.

Por otra parte, Azerbaiyán reabre sus cruces fronterizos con Irán al tráfico de carga tras cerrarlos tras un presunto incidente con drones en la República Autónoma de Najicheván .

🚨 The US has bombed another Iranian navy ship.

One week ago Trump declared the Iranian navy destroyed.



They keep finding more ships to bomb.



The Strait is still closed. Oil is at $110 and Iran is threatening $200. Seven Americans dead. 165 schoolgirls killed. $2 trillion… pic.twitter.com/ScVENoANk2 — Brian Allen (@allenanalysis) March 9, 2026

El presidente iraní, Masoud Pezeshkan , quien niega la implicación de Irán, informa al presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, que Irán está investigando el incidente.

En el terreno, un dron iraní impactó planta desalinizadora en Baréin y en la isla de Sitra otro misil hirió a 32 civiles, cuatro de ellos con heridas graves.

Además, la caída de restos de misiles hiere a tres personas y daña un edificio universitario en Manama.

En tanto que la sede de Seguridad Social en Kuwait se incendió luego de un ataque aéreo, sin heridos.

Norteamérica

Footage shows an F-16E of the United Arab Emirates Air Force using an air-to-air missile to shoot down an Iranian drone, amidst ongoing Iranian drone and ballistic missile strikes on its Gulf neighbors. pic.twitter.com/rspeuDpV3Y — OSINTdefender (@sentdefender) March 9, 2026

El Comando Central de Estados Unidos confirma que un militar estadounidense falleció a causa de las heridas sufridas tras un ataque iraní a una base en Arabia Saudita el 1 de marzo.

Lo que eleva a siete el número de muertos confirmados entre las fuerzas estadounidenses desde el inicio del conflicto, según CNN.

Además este fin de semana Israel y Estados Unidos hicieron ataques aéreos a instalaciones petroleras en Teherán y otras ciudades.

Esto es, matando al menos a cuatro camioneros y provocando grandes incendios, señala Al Jazeera.

Según Israel aviones de guerra de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) hicieron ataques aéreos contra Irán y presuntamente impactaron una planta desalinizadora.

Sin embargo, funcionarios de los EAU negaron cualquier implicación en los ataques, precisa el Middle East Eye.