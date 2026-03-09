Izquierda avanza en elección legislativa de Colombia

Colombia: Derecha pierde margen de bloquear leyes. Pacto Histórico: Vigente diálogo político. Copiosa votación a extremos, Tradicionales bajan

Regeneración, 9 de marzo de 2026. En redes destacan la votación obtenida por la izquierda de Colombia en las recientes elecciones parlamentarias donde el Pacto Histórico se alzó como el partido más votado.

Esto, en la antesala de las elecciones presidenciales tras la conclusión del mandato del presidente Gustavo Petro.

Se dice: «¡Es un resultado que marca un antes y un después en la política colombiana! Los datos de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026….

» confirman que el Pacto Histórico se consolidó como la fuerza dominante, superando a las estructuras tradicionales».

Así reposteó Petro, en un comentario en X, además al subrayar que su organización política creció un 52% con respecto a las elecciones de 2022.

Global

Para que el gobierno, o el bloque de izquierda, pueda aprobar una ley sin ayuda de otros partidos, necesitaría la mayoría simple esto es en el Senado necesita 55 votos y se proyecta tendría 30 curules.

En tanto que en los representantes (diputados) necesita 95 votos y tiene 47.

Así el Pacto Histórico es la bancada individual más grande, con cerca de una cuarta parte del Congreso. En tanto, continúan los conteos para dar cifras definitivas.

Datos Senado

Según los reportes del preconteo de la Registraduría Nacional entre las elecciones legislativas de 2022 y los resultados del 8 de marzo de 2026, se ubica que:

En 2026 hubo un aumento en la participación, con cerca de 20.4 millones de votos para Senado (frente a los 18 millones de 2022).

Los dos extremos (Pacto Histórico y Centro Democrático) absorbieron gran parte del crecimiento electoral.

Esto, mientras que los partidos tradicionales se estancaron o retrocedieron.

En el Senado: Así el Pacto Histórico de Petro pasó de 2.3 millones de votos (14.1%) con 20 curules en 2022 a 4.4 millones de sufragios (22.8%), esto es, se proyecta con 25 curules.

Al tiempo que en segundo lugar el derechismo Centro Democrático pasa de 1.9M (11.5%), con 13 curules en 2022, a 2.9 millones de votos (15.7%) con 17 curules proyectados.

A la baja, el Partido Liberal en 2022 tuvo 2.1 millones de votos (12.4%) con 14 curules, que pierde dos millones de votos y en escaño, para quedar en 13 proyectados.

En tanto que el Partido Conservador pasó de 2.2M (13.2%) con 15 a perder 1.8 millones de cotos y quedando con 11 lugares.

Asimismo, Alianza Verde en 2022, 1.9M (11.5%), 13 curules ahora pierde 1.7 millones de votos y pierde dos sitios, quedando en 11 escaños.

Partido de la U, 1.5M (8.9%) con 10 sitios, ahora pierde 1.4 millones de votos, y queda con 9. Y, Salvación Nacional, con unos 330 mil, entra con 5 legisladores.

Comunes

En tanto que el partido Comunes no logró mantener su personería jurídica al no alcanzar el umbral de votos necesario, perdiendo las curules que tenía por el acuerdo de paz.

Así, el Pacto Histórico fue la lista más votada, pero el Centro Democrático fue el partido que más creció proporcionalmente en la oposición.

E incluso se indica que se proyecta que la coalición ¡Ahora Colombia! lograron representación, fragmentando aún más el Congreso.

En tanto que hacia las presidenciales se perfila Paloma Valencia por la derecha y Roy Barreras por la izquierda.

Esto, como se subraya con en un congreso donde los partidos tradicionales, Liberales y Conservadores, pierden su dominio histórico.

Fuera

El partido Comunes, de exguerrilleros de las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se desmoronó.

Y es que tuvo dos periodos con curules aseguradas en el Congreso por garantías excepcionales pero ahora no logró superar el umbral mínimo exigido por la ley y quedó fuera.

Esto pese a candidaturas como la emblemática Sandra Ramírez, exesposa de alias Tirofijo. Así con un 0.58% de los sufragios, quedó muy lejos del 3% requerido.

Además se destaca que Comunes denunciaron irregularidades en la jornada electoral, alegando obstáculos en la vigilancia y garantías políticas.

#PolíticaDeDrogas | “LA COCA SE CULTIVA POR LA DESIGUALDAD EN LA TIERRA”: PRESIDENTE PETRO EN LA ONU | Durante su intervención en la Comisión de Estupefacientes en Viena, el presidente @petrogustavo afirmó que el cultivo de hoja de coca en Colombia está ligado a la desigualdad… pic.twitter.com/Hfw40XZidN — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) March 9, 2026

Dato

Además, se indica que la coalición de izquierda ganó en 12 de los 32 departamentos, con votaciones clave en Bogotá, el Valle del Cauca, Atlántico y varios territorios de la región Pacífico.

Este resultado fortalece al oficialismo en el Congreso y abre la puerta a una campaña presidencial más sólida dentro del mismo espectro político.

En este contexto, liberales, conservadores y el Partido de la U podrían convertirse nuevamente en fuerzas decisivas para definir la agenda legislativa.

El Senado elegido en estas elecciones tomará posesión el próximo 20 de julio, con temas como reformas sociales impulsadas por Petro y el tema de la asamblea constituyente.

Así como la elección de futuros magistrados de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, el país sigue atento al resultado final del escrutinio que confirmará la distribución definitiva de curules.