Bangladesh raciona gasolina y adelanta vacaciones universitarias

Bangladesh importa el 95% de su energía. La guerra en Medio Oriente obliga a restricciones. Riesgo de apagón a 140 millones de personas

Regeneración, 9 de marzo de 2026. El gobierno de Bangladesh tomó medidas de emergencia para evitar consumo de electricidad.

Así, cerró todas las universidades al adelantar las festividades del Eid al-Fitr para reducir el consumo de electricidad durante la crisis energética relacionada con la guerra con Irán .

A partir de hoy, lunes 9 de marzo de 2026, todas las universidades públicas y privadas del país han suspendido sus actividades presenciales.

Guerra

Lo que se busca es reducir el consumo eléctrico en los campus (especialmente en dormitorios, laboratorios y aire acondicionado).

Debido a que Bangladesh importa el 95% de sus necesidades energéticas, se han impuesto límites diarios a la venta de combustible tras reportarse compras de pánico.

Como se sabe el conflicto Irán, Israel y Estados Unidos provoca interrupciones masivas en los mercados globales de energía y el cierre de rutas críticas en el Golfo.

Además, proveedores clave como QatarEnergy han declarado fuerza mayor tras ataques iraníes, deteniendo la producción de GNL (gas natural licuado) destinada a Bangladesh.

Medidas

Asimismo, el gobierno ha ordenado el cierre de centros de tutoría privados y ha cancelado exhibiciones de luces para las celebraciones de la independencia y el Ramadán.

Esta situación ha generado largas filas en las estaciones de servicio en ciudades como Daca y una creciente preocupación por la inflación, que ya supera el 9%.

Con más de 171 millones de habitantes, el riesgo de apagones generalizados y la inflación energética impactan a casi toda la nación.

Dicen

Por otra parte, versiones apuntan la queja ya que con las medidas millones de estudiantes han visto interrumpido su calendario académico.

Al tiempo que se indican límites estrictos a la venta en gasolineras. Por ejemplo, los motociclistas solo pueden comprar 2 litros de combustible por vez para evitar compras de pánico.

El gobierno ha detenido las operaciones en 4 de sus 5 plantas estatales de fertilizantes para redirigir el gas natural a las centrales eléctricas y evitar apagones domésticos.

Bangladesh está agotando sus reservas de dólares para comprar Gas Natural Licuado (GNL) en el mercado spot a precios exorbitantemente altos.

Asimismo, el aumento en los costos de transporte y energía está impulsando la inflación por encima del 9%, encareciendo productos básicos y servicios.

El Peso de Bangladesh

Es la 37ª economía más grande del mundo por PIB y un centro crítico para la industria textil global.

Cualquier interrupción prolongada afecta las cadenas de suministro internacionales de ropa.

Es uno de los 10 países más dependientes de combustibles fósiles importados, con el 98% de su electricidad generada a partir de estas fuentes.

Sin embargo analistas apuntan que se proyectaba un crecimiento del 4.9% para 2026, pero la inestabilidad energética actual pone en serio peligro este objetivo.

Y, amenazando con una desaceleración económica significativa de Bangladesh.