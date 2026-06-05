Albania: Protestas por Polémico Resort de Jared Kushner

Una multitudinaria manifestación en Albania rechaza el proyecto turístico de Jared Kushner e Ivanka Trump en la protegida isla de Sazan

Regeneración, 4 de junio de 2026.– Una multitudinaria manifestación ciudadana estalló en Albania contra un exclusivo proyecto turístico de capitales extranjeros.

Los manifestantes rechazan la construcción de un complejo hotelero en una zona de alta biodiversidad.

La movilización social denuncia la privatización de un territorio considerado patrimonio natural protegido.

Los ciudadanos marcharon por las calles para exigir la cancelación inmediata de los permisos otorgados.

A raíz de este descontento, las tensiones políticas aumentaron significativamente en la capital del país.

Las consignas de los protestantes apuntan de forma directa contra los inversores norteamericanos.

Durante las marchas, los ciudadanos portaron pancartas con mensajes contundentes hacia los promotores.

«Albania no está a la venta«, sentenciaron los manifestantes en referencia a la soberanía de sus recursos naturales.

🇦🇱 Cuarta noche de protestas en #Albania contra un megaproyecto turístico en reserva natural, vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump. Manifestantes exigen suspensión y defienden tierras albanesas. pic.twitter.com/M1X00gNb5q — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 4, 2026

Polémica compra en zona protegida

El empresario Jared Kushner, yerno del político Donald Trump, lidera la millonaria inversión en la isla.

El proyecto hotelero contempla un desembolso estimado en 1.400 millones de dólares en la zona.

La inversora admitió el origen fortuito del millonario plan de negocios en el territorio europeo.

La idea del desarrollo turístico surgió durante un viaje recreativo por las costas del país.

«Estábamos en el barco de un amigo y nos detuvimos para nadar. Efectivamente, así es como la encontramos«, confesó Ivanka Trump.

Por este motivo, la oposición denuncia que la adquisición responde a un simple capricho financiero.

El territorio seleccionado posee un ecosistema frágil con múltiples especies en peligro de extinción.

«Kushner está comprando los búnkeres». Affinity partners vincula capitales como dinero saudí y el yate de Rothschild en una misma operación repetida en tres países sobre antiguas ubicaciones militares. En Albania, el plan abarca la isla de Sazan, un espacio con fortificaciones italianas de la Segunda Guerra Mundial, búnkers de la Guerra Fría, una base de submarinos soviéticos y municiones activas bajo tierra; así como la península de Zvërnec, un humedal protegido con una red de 750,000 búnkers donde actualmente opera maquinaria despejando el terreno sin los permisos correspondientes. La estrategia incluye a Belgrado, en Serbia, donde se proyecta intervenir el antiguo Cuartel General del Ejército Yugoslavo bombardeado por la OTAN en 1999, un sitio que cuenta con una red subterránea de túneles de la Guerra Fría y cuya protección patrimonial habría sido eliminada mediante la utilización de un documento falsificado.

Irregularidades y vestigios militares

La isla de Sazan alberga cientos de búnkeres antiguos y fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial.

El subsuelo del área protegida contiene municiones activas que representan un peligro severo.

Debido a estas condiciones, el desarrollo del complejo requiere un costoso proceso de desmilitarización.

Las autoridades procedieron a desclasificar el uso militar de la isla recientemente.

Por otra parte, la justicia local inició investigaciones por presuntos delitos de corrupción inmobiliaria.

Los fiscales anticorrupción ordenaron congelar las cuentas bancarias de la empresa constructora asociada.

Los tribunales sospechan sobre la legitimidad de los títulos de propiedad presentados por la firma.

Maquinaria pesada comenzó a operar ilegalmente sin contar con estudios de impacto ambiental indispensables.