AMLO: Infonavit informará si migrantes en EU pueden adquirir créditos

Regeneración, 7 de mayo del 2020. AMLO en su conferencia mañanera pidió que el Infonavit respondiera sobre la viabilidad de que los migrantes en EU adquieran créditos para vivienda.

La petición se hizo por parte del periodista Paul Velázquez, desde Los Mochis, del medio «Ni uno más».

Y es que el periodista del norte del país relató que tiene contacto con grupos de migrantes en Estados Unidos.

Dijo Velázquez que una de las dudas se relacionaba con los servicios de Salud, misma que queda resuelta con los servicios del Insabi, pero queda pendiente la situación del patrimonio.

-«…, muchos de ellos están en zonas rurales, y usted lo explicaba ayer, los mexicanos han ido haciendo sus cuartitos poco a poco y no se caen»

«…, pero hay un detalle, para acceder a mejor situación de vida, sobre todo educativa, sus hijos o hermanos menores, necesitan la zona urbana«, precisó.

La petición

Tras relatar lo anterior dijo «queremos hacerle una petición. El gobierno que usted encabeza actualmente tiene una gran remesa de casas que ha recuperado el Infonavit».

Mismas que, antes se vendían a lotes de despachos que hacían sus grandes negocios en remodelación y venta, dijo.

-«¿Existiría la posibilidad de que ustedes asignaran un gran lote de casas para venderlas por medio de los consulados a los mexicanos que están en el extranjero», preguntó.

Explicó que ello «para que hermanos, hijos o padres tuvieran un patrimonio en la zona urbana de las grandes ciudades, sobre todo para acceder a mejor salud y a educación.»

Abundó que esto les serviría para darles una estabilidad económica y tener un techo a los hijos, padres o hermanos.

«-..., y sobre todo ellos a su regreso que no sabemos en cuántos años regresarán, tener un patrimonio», sentenció.

Muy buena propuesta: AMLO

-«Sí, es muy buena propuesta», reconoció el presidente.

El Infonavit está cambiando, está llevando a cabo acciones distintas a las que se implementaban anteriormente, aseguró AMLO.

Detalló que por ejemplo, se están reestructurando créditos.

Ahora que se dan estas conferencias por la tarde que va a estar seguramente el director del Infonavit hoy, que les hable de esto.

¿Qué otra cosa está haciendo el Infonavit?

Detalló que actualmente se están haciendo quitas del 10% cuando se ha cubierto el 90% de créditos.

Lo tercero, que es muy importante, ya no se entregan a los abogados o despachos las carteras vencidas de los trabajadores con créditos en el Infonavit.

«Eso servía para cometer grandes injusticias, hay denuncias de despojo de departamentos, de casas, por parte de estos despachos. Eso se prohibió», precisó el presidente.

Y no se permite desde que estamos en el gobierno despojar a ningún trabajador de su vivienda, no ha habido un solo despojo.

«…, como también -para los que dicen que somos iguales y que dónde está el cambio- no hay tortura en este gobierno, no se ha torturado a nadie, porque son cosas que pasan así desapercibidas», reflexionó.

En total serán casi cinco millones de créditos a economía popular: AMLO

El presidente adelantó que no serán tres millones de créditos sino casi cinco millones de pesos en créditos, además de inversiones que generan empleos

Regeneración, 7 de mayo del 2020. AMLO subrayó que la meta financiera de entrega de créditos para fortalecer la economía popular es superior a los tres millones de créditos anunciados hasta la fecha.

A reserva de detallar, el presidente puntualizó que se trata de casi cinco millones de pesos en créditos.

Esto a pregunta expresa de los medios de comunicación quienes le inquirieron sobre si el techo de créditos es de tres millones.

El recuento

Entonces AMLO respondió que pasa de los tres millones de créditos, casi, cinco

-«No, pasa, porque estamos contemplando… recursos para los empresarios que tienen trabajadores en el Seguro Social 25 mil millones y estamos pensando hasta un millón, es el techo».

Para empresas familiares del sector formal y del sector informal, lo que se llama Crédito a la Palabra es otro millón, tenemos 25 mil millones también.

Haciendo cuentas ahí van dos millones de créditos.

Luego, las tandas, son 600 mil para este año, tres mil 500 millones.

Además, los créditos para trabajadores al servicio del Estado, son como 620 mil créditos son como 35 mil millones nada más en esto, porque los créditos son de mayor cantidad para el Issste.

Incluso, tenemos los créditos de vivienda, directos, del Infonavit, del Fovissste y de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Sin problema van a llegar a un millón, aseguró

O sea, si hacemos el recuento, lo vamos a hacer, «estamos hablando de más de cuatro millones, casi cinco millones de créditos a la economía popular familiar».

Además los empleos

El presidente pidió poner atención además a los empleos que se generan con la aplicación de los créditos.

«A esto hay que añadir todos los empleos que se generan, tanto con los créditos de vivienda como con los programas sociales y con los programas de infraestructura».

Además aseguró que «ya la semana próxima damos a conocer los informes sobre el inicio de los trabajos del Tren Maya en tres tramos ya».

-«Y, estamos considerando que son 30 mil empleos por tramo», recordó

Ayer hablaba del programa La Escuela es Nuestra.

En esta nueva etapa a 25 mil escuelas que reciben 150 mil pesos, 200 o 500 mil, de acuerdo al número de alumnos y el dinero llega directo.

Esto, recordó, para que la sociedad de padres de familia contrate maestros albañiles, peones, trabajadores de la construcción y compren cemento, varilla.

Es decir, lo que se requiera para mejorar los baños, ampliar el plantel educativo, hacer bardas, canchas de usos múltiples o aulas de usos múltiples, en fin.

«Entonces, todo eso genera empleos», subrayó.

Refinería y otras obras

La refinería, vamos a destinar 12 mil millones de pesos más para la rehabilitación de las seis refinerías.

También sembrando

Este año solo el programa Sembrando Vida va a dar 200 mil empleos nuevos permanentes a 200 mil sembradores, eso también ayuda.

Y lo otro son los programas sociales, 11 millones de becas para los jóvenes, la pensión para los adultos mayores, además

Regeneración, 7 de abril del 2020. AMLO durante la conferencia Mañanera preguntó al expresidente Calderón sobre si tenía conocimiento del trasiego de armas conocido como «Rápido y Furioso» y si tuvo conocimiento por qué no lo evito.

Ocurre que en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional le preguntaron a AMLO sobre su posición en torno al juicio en EU de Genaro García Luna, acusado de narcotráfico.

Lo anterior con relación a la nota de hoy de El Universal donde se señala que durante el sexenio calderonistas la SFP recibió 12 denuncias en contra de García Luna.

En ese entonces la dependencia archivó las quejas por considerarlas “improcedentes”.

O, tal como destacó dicho diario porque se consideró que no había elementos para continuar con las indagatorias.

El juicio

El presidente recordó que se trata de un juicio donde se tiene que demostrar la responsabilidad del acusado, pero que en independencia de dicho juicio, se trata de saber la verdad.

En este sentido, preguntó ante los medios de comunicación mexicana si el expresidente Calderón sabía o no del operativo denominado «Rápido y Furioso» y si lo sabía, por qué no lo evitó.

El operativo conocido como Rápido y Furioso permitió el trasiego de armas de Estados Unidos a México para que las bandas criminales se atacaran entre ellas y se acabaran mutuamente.

Cosa que no ocurrió evidentemente. Sino como señala el presidente, esas armas se utilizaron en contra de los mexicanos en la guerra entre cárteles.

El cálculo se salió de control y el daño a México es inmenso, por eso la pregunta,

López Obrador aseguró que sí en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón hubo denuncias en la SFP contra su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y no se hizo nada, es porque había encubrimiento.

“Ya se sabe que había encubrimiento, durante todo el periodo neoliberal, tampoco es de un solo gobierno”: AMLO

Regeneración, 7 de mayo del 2020. AMLO ofreció un modelo de retorno a las actividades en donde se identifica y diferencia por municipios la transmisión de coronavirus y sus efectos, esto para el retorno a las actividades.

Y es que en primer lugar existen al menos mil municipios del país que no presentan casos de coronavirus.

Son estos municipios los que, de seguir con las medidas de CUARENTENA VIGENTE, podrán reiniciar actividades el día 17 de mayo.

Precisamente se prevé que será en estos mil municipios en donde con todas las precauciones debidas se podrá reactivar la actividad social.

El presidente subrayó que se trata de verificar cómo evoluciona la epidemia, iniciar actividades en los lugares donde no llegó.

Luego entonces un calendario ya definido donde se considerarán las actividades económicas y las zonas de contagios.

La propuso Ebrard

El semáforo del retorno lo presentó Ebrard, dijo AMLO en la Mañanera, mismo que permitirá visibilizar y resolver acciones hacia el sector del turismo, la construcción, el regreso a clases.

En todo caso, subrayó que dicho retorno será escalonado y que se deberá cumplir con estricto protocolo de salud.

Se reforzará atención en 6 entidades

El presidente subrayó con respecto al coronavirus los sitios con mayores casos se ubican en zona metropolitana de la Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Baja California.

Y que existe un crecimiento en el número de casos en Morelos, en especial Cuernavaca, así como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

Será en estos 6 estados que se reforzarán las acciones de prevención ya que presentan un incremento en el número de casos.

-«La gente se está cuidando sin necesidad de medidas coercitivas»- dijo, y subrayó:

(…) que no haya un desbordamiento de la pandemia, que las famosas curvas se mantengan horizontales, no verticales…»

«…, y que permitan contar con las camas y los médicos para atender a los enfermos y salvar vidas”: AMLO

Nada que signifique alarma

Nada que signifique alarma, indicó el presidente de México, tras subrayar que se mantienen las previsiones «ya que todo va de acuerdo a lo que pronosticaron».

Esto en cuanto al número de casos y los sitios en donde hay más contagios hasta la fecha.

Regeneración, 7 de mayo del 2020. El presidente de México rechazó las presiones del Consejo Coordinador Empresarial para que México se endeude ante los organismos internacionales para salir de la crisis.

Tal como lo ha hecho desde el inicio de su mandato, AMLO rechazó la propuesta de esta cúpula empresarial e incluso mostró que con la medidas que se han tomado se ha salido adelante.

Es decir, la austeridad republicana, la lucha contra la corrupción, los ahorros y ahora el plan de reactivación económica desde la economía popular.

Es decir, la reactivación a la mexicana.

Lo anterior en una coyuntura de la mayor caída del sistema financiero internacional tras la aparición del coronavirus y la baja en los precios del petróleo.

El mandatario señaló que aún quedan como 50 años para terminar de pagar el Fobaproa.

“No endeudaremos al país, eso se hereda, como el Fobaproa que lleva mucho tiempo (desde 1998) y quedan como 50 años para terminar de pagarla”: AMLO

La propuesta mexicana para salir de la crisis es fomentar la economía popular por medio de un gran número de créditos.

En contraposición el presidente de México citó que la economía nacional se beneficia de los trabajos que realizan migrantes mexicanos sobre todo en Estados Unidos.

Apoyos para pequeñas empresas

Durante la conferencia Mañanera AMLO subrayó que se está ahorrando para apoyar a las pequeñas empresas familiares.

Destacó no hay trámites ni intermediarios, sin papeleos, a la palabra, con intereses muy bajos, con plazos de tres años.

Quien recibe 25 mil pesos, después del tercer mes comienza a pagar 800 pesos mensuales.

Más de tres millones de créditos

“Estamos haciendo un esfuerzo para apoyar a las pequeñas empresas familiares, es algo que no se había hecho antes. Entregaremos recursos sin intermediarios, a la palabra y con intereses muy bajos”: AMLO.

Y son muchos los créditos, solo los créditos personales y empresas son más de tres millones, detalló.

Explicó que para las empresas del Seguro Social, 600 mil y los que van a tener créditos solidarios, más de un millón.

«Más 600 mil apoyos, e incluso los créditos del ISSSTE, que si rebasan los tres millones», precisó.

Agradecimiento a paisanos

En el rubro económicos subrayó que las remesas que llegan a México permanecen altas y benefician a más de 10 millones de familias mexicanas.

Incluso ante las aportaciones de los paisanos el presidente se comprometió a realizar una inversión con el mismo valor de las remesas.

-«Nos estamos preparando para el regreso de las actividades productivas, una vez que se tenga control de la pandemia», se va a abrir la movilidad social indicó.

Dijo que eso será posible por el apoyo de la gente y que el pueblo ha actuado de manera muy responsable.