Andrea Bocelli y 31 Minutos en el Zócalo

Brugada presenta conciertos gratuitos. El «Zocalito de las Infancias» ofrecerá actividades educativas y recreativas para niños

Regeneración, 15 de abril de 2026.– La Jefa de Gobierno presentó una ambiciosa agenda cultural para el mes de abril en la Ciudad de México.

El objetivo principal es consolidar la Plaza de la Constitución como el epicentro social más importante de la capital.

Se busca garantizar el acceso gratuito a eventos de talla internacional para todos los habitantes y visitantes.

El Zócalo se reafirma como un espacio donde la cultura se comparte sin barreras económicas ni sociales.

“La cultura se comparte sin barreras en este espacio abierto, gratuito y para todas y todos”, afirmó Clara Brugada Molina.

El tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto masivo el próximo sábado 18 de abril en el corazón capitalino.

La mandataria aseguró que la presentación contará con invitados especiales de gran renombre como Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules.

Este evento de clase mundial promete ser una noche inolvidable para miles de asistentes en la plaza pública.

Financiamiento privado y grandes colaboraciones

La mandataria capitalina enfatizó que la organización del concierto de Bocelli no representará un gasto para el erario público.

El evento musical se realizará gracias al apoyo de diversos patrocinadores privados que cubren la totalidad de los costos.

Clara Brugada resaltó la importancia de las alianzas estratégicas para llevar espectáculos gratuitos de alta calidad a la ciudadanía.

El Banco Plata destaca como uno de los principales aliados comerciales para hacer realidad esta presentación internacional.

“No vamos a invertir ningún recurso público en este concierto”, subrayó categóricamente la jefa de Gobierno durante su intervención.

Los patrocinadores permiten que artistas de renombre global lleguen a sectores que usualmente no podrían costear un boleto privado.

Este modelo de gestión cultural busca maximizar el impacto social sin comprometer los presupuestos destinados a otros servicios públicos.

La colaboración entre gobierno e iniciativa privada fortalece la oferta artística y recreativa de la Ciudad de México.

Celebración masiva para las infancias

Del 24 al 26 de abril se instalará el «Zocalito de las Infancias» para celebrar a los más pequeños.

El espacio contará con talleres de ciencia, áreas deportivas, tirolesas y réplicas de dinosaurios para el aprendizaje lúdico.

Habrá experiencias inmersivas del Museo de Historia Natural y pistas de patinaje con tecnología avanzada para el disfrute infantil.

El gobierno capitalino transformará la plaza principal en un gran centro interactivo dedicado a la creatividad y recreación.

“Queremos que las niñas y los niños vivan el Zócalo como un gran espacio de juego y libertad”, expresó Brugada.

El 30 de abril concluirán los festejos con un concierto especial del popular programa chileno de noticias infantiles 31 minutos.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López, confirmó que la función comenzará puntualmente a las 19:00 horas del día mencionado.

Todas las actividades contarán con zonas de accesibilidad para personas con discapacidad para garantizar una inclusión total y efectiva.