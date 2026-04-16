Mundial Verde: Estrategia Ambiental en CDMX

Brugada anuncia el plan «Mundial Verde» en CDMX. La iniciativa incluye 10 ejes para proteger la biodiversidad y promover la sustentabilidad

Regeneración, 15 de abril de 2026.– La Jefa de Gobierno presentó la iniciativa integral Mundial Verde en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Este plan busca proteger la biodiversidad local y promover la cultura ambiental en la capital.

El proyecto contempla diez ejes estratégicos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible globales.

Clara Brugada llamó a la ciudadanía a asumir una responsabilidad colectiva ante este gran evento.

“Inaugurar el mundial de fútbol implica también la responsabilidad de cuidar la casa y el medio ambiente”, afirmó Brugada.

La mandataria busca que los visitantes descubran la riqueza natural del suelo de conservación capitalino.

La estrategia pretende transformar los hábitos de consumo de los habitantes de forma activa y consciente.

Se busca enfrentar los retos globales desde una visión medioambiental con una actuación local contundente.

Acciones para una economía circular

La estrategia promueve un evento libre de plásticos de un solo uso en espacios públicos.

Se impulsará el uso de vasos reutilizables en los festivales futboleros y puntos turísticos principales.

Las autoridades otorgarán distintivos a los comercios que cumplan estrictamente con las normativas ambientales vigentes.

El objetivo es generar la menor cantidad posible de residuos desechables durante la justa deportiva.

“Queremos que el mundo descubra un territorio que produce agua, oxígeno y alimentos dignamente”, señaló la mandataria.

El plan incluye la venta de botanas locales como nopal deshidratado y churritos de amaranto.

Estos productos provienen directamente de los productores del suelo de conservación de la zona sur.

Se busca fortalecer el consumo justo y visibilizar la producción agrícola de nuestra ciudad.

Movilidad y conservación del patrimonio

El programa modernizará la infraestructura de los embarcaderos en Xochimilco bajo una visión sustentable.

Se utilizarán materiales reciclados para el mobiliario urbano y sistemas de captación de agua pluvial.

Las autoridades protegerán el santuario del ajolote como parte del compromiso con la biodiversidad lacustre.

La recuperación de los humedales es prioritaria para garantizar un turismo regenerativo y responsable.

“Todas estas acciones están alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”, indicó Brugada.

Se reforzará el programa de aire limpio promoviendo el uso de transporte colectivo eficiente.

El gobierno sugiere implementar el trabajo a distancia durante los días de mayor actividad deportiva.

El uso de tecnologías limpias reducirá significativamente la huella de carbono en la capital mexicana.