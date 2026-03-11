Sudáfrica despliega al ejército en Johannesburgo

Ramophosa explicó que el objetivo del operativo del ejercito es luchar contra las pandillas, el narcotráfico y el tráfico de minerales

Regeneración, 11 de marzo 2026– Este miércoles, Sudáfrica mandó a sus soldados de la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF) a las calles de Johannesburgo, casi un mes luego de que su presidente, Cyril Ramaphosa, declarara que el Ejército ayudaría a las autoridades en la guerra contra el crimen organizado.

Patrullajes

Las tropas, montadas en vehículos blindados, realizaron patrullajes en Eldorado Park y Riverlea, dos barrios de clase trabajadora.

Se encuentran ubicados en la provincia de Gauteng (norte), donde también se localiza Johannesburgo.

Según estadísticas oficiales, en estas áreas, el narcotráfico y las peleas entre pandillas representan el 26,5 % de los delitos.

La SANDF también deberá asistir a la Policía en la lucha contra la minería ilegal.

Problema

Este problema está relacionado con el crimen organizado por medio de la refinación de minerales.

Se lleva a cabo en laboratorios ilegales situados en zonas residenciales antes de su distribución dentro y fuera del país.

Alrededor de 550 soldados tomaron parte en el despliegue inicial en Gauteng.

Se prevé que esta movilización se mantenga hasta el 31 de marzo del próximo año y que se extienda a cinco de las nueve provincias del país.

Zonas

Gauteng, Noroeste y Estado Libre son áreas con altas redes de minería ilegal.

Mientras tanto, Cabo Occidental y Cabo Oriental presentan niveles más altos de violencia relacionada con las pandillas.

«El crimen organizado representa ahora la amenaza más urgente para nuestra democracia, nuestra sociedad y nuestro desarrollo económico».

Declaró Ramaphosa el 12 de febrero pasado durante su intervención en el Parlamento sobre el despliegue militar en su discurso sobre el estado de la nación.

Estabilizar

El ministro interino de Policía, Firoz Cachalia, comentó a medios locales que el objetivo es estabilizar las zonas afectadas por la delincuencia.

Y crear un ambiente que permita implementar una estrategia a largo plazo para luchar contra el crimen organizado.

De acuerdo al Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), se reportaron aproximadamente 6. 351 homicidios entre octubre y diciembre de 2025.

Con un promedio de 71 muertes diarias en un país de 63,1 millones de personas.

Provincias

Las provincias con más asesinatos son Gauteng (noreste), con un 24 %; seguida por el Cabo

Oriental (sureste), con un 20 %.

Cabo Occidental (suroeste) representa el 18,2 %; y KwaZulu Natal (este) llega al 17,5 %.