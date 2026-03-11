Aumentan a 49 los fallecidos en Kenia por las inundaciones

La búsqueda de desaparecidos ha aumentado. Se registraron daños estructurales y pérdida de ganado por las inundaciones

Regeneración, 11 de marzo 2026– Según reportó la Policía este martes, al menos 49 individuos han fallecido y más de 2.600 familias han tenido que dejar sus hogares en Kenia por las intensas lluvias y las inundaciones que ocurrieron desde la tarde del viernes hasta el sábado pasado.

Al menos 43 personas murieron en Kenia durante los últimos días, producto de las fuertes lluvias que generaron inundaciones repentinas. #kenia #Lluvias pic.twitter.com/lTbZZMlSoq — Carolina Hernández (@Carolin9839) March 11, 2026

Lluvias

«Después de las abrumadoras lluvias del viernes 6 de marzo de 2026, 49 personas han muerto en todo el país a causa de las inundaciones».

Publicó la Policía Nacional de Kenia en su cuenta en la red social X.

En total, 2.642 hogares han tenido que ser evacuados debido a estas inundaciones.

Hasta el martes, las inundaciones habían resultado en la pérdida de más de 600 animales de granja en todo el país.

Daños

También causaron daños a diversas infraestructuras y edificios, incluyendo 16 estaciones de policía.

La búsqueda de personas desaparecidas ha aumentado, según una declaración de una secretaría de respuesta conjunta.

El Servicio Meteorológico de Kenia (KMD, en inglés) indicó que las lluvias van a disminuir esta semana.

La advertencia sobre las lluvias emitida por el KMD estuvo vigente hasta el lunes pasado.

#Kenia 🇰🇪 Inundaciones repentinas en Nairobi han dejado 43 muertos. Imágenes muestran la magnitud del desastre natural que afecta gravemente a la capital. #Periodistas pic.twitter.com/SybNiY0p9t — Periodistas Oaxaca (@PeriodistasOax) March 10, 2026

Peligro

El peligro de inundaciones se mantuvo elevado al inicio de la temporada de lluvias, que va de marzo a mayo, debido al exceso de humedad en el suelo.

No obstante, los agentes continúan en el área realizando tareas de búsqueda, rescate y evacuación.

«Estamos haciendo esfuerzos para reducir estos problemas y asegurar que los servicios policiales continúen atendiendo a la comunidad», agregó la policía.

Finalmente, se solicitó a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a los avisos del KMD y otras agencias gubernamentales.

Ministerio del Medio Ambiente

Deborah Mulongo Barasa actúa como secretaria del Gabinete del Ministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático y Silvicultura de Kenia.

La secretaria dijo el lunes en una entrevista en televisión que Kenia sigue siendo un lugar crítico para el calentamiento global.

Esto se evidencia en los largos períodos de sequía, las inundaciones y la disminución de hábitats.

Cobertura forestal

Barasa mencionó que el Gobierno y los socios internacionales han puesto como prioridad aumentar la cobertura forestal.

Igualmente, han enfocado en restaurar humedales y fomentar el uso de energías renovables.

Nairobi fue una de las urbes más impactadas por el mal tiempo, donde al menos 26 personas, incluidos tres niños, perdieron la vida durante el fin de semana.