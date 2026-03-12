Incendio provocado en un autobús en Suiza: Seis muertes

La policía de Friburgo indica que la tragedia en Suiza la provocó un ciudadano que se cubrió con gasolina y se prendió fuego

Regeneración, 11 de marzo 2026– Este miércoles, las autoridades suizas informaron que un hombre con problemas mentales supuestamente prendió fuego al autobús en el que al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas el martes por la tarde, en Kerzers, un pueblo pequeño en el oeste de Suiza.

#VIDEO🔥 Tragedia en Suiza un incendio presuntamente provocado dentro de un autobús dejó seis personas muertas en Friburgo.#Suiza #Incendio #ÚltimaHora pic.twitter.com/Rcn77CWTpc — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) March 11, 2026

Acto intencional

La policía ha confirmado, según las primeras indagaciones, que el incendio fue un acto intencional.

Esto se basa en múltiples testimonios que sugieren que un hombre, descrito como “marginado” y mentalmente inestable, se encendió dentro del autobús.

Los investigadores sostienen que no hay indicios de que esto sea un acto terrorista.

El autobús se incendió rápidamente en una calle de la pequeña localidad de 5. 000 habitantes en el cantón de Friburgo, situada aproximadamente a 20 kilómetros de Berna, la capital de Suiza.

Sospechoso

El sospechoso, que se cree está entre los muertos -aunque aún no es identificado de manera oficial- era un ciudadano suizo que vivía en el cantón de Berna.

Según un testigo que conversó con dos sobrevivientes, supuestamente, es un hombre de alrededor de 60 años.

Tres personas heridas fueron llevadas a hospitales (uno de ellos ya fue dado de alta).

Otras dos personas afectadas por el incendio recibieron atención médica, pero no necesitaban ser hospitalizadas.

Varios pasajeros lograron escapar del autobús en llamas, llenos de pánico y heridos. No hubo otros vehículos involucrados.

Seis muertos en el incendio de un autobús en Suiza: investigan si un hombre se prendió fuego pic.twitter.com/B5MC9YLYKT — La Opinión A Coruña (@laopinioncoruna) March 11, 2026

Identificación

La identificación de los fallecidos todavía está en curso.

En una conferencia de prensa, la policía comunicó que espera poder informar pronto sobre las identidades a las familias de las víctimas, que nacieron entre 1961 y 2009.

El Ayuntamiento ha instalado algunas tiendas de campaña y un libro de condolencias.

Según ha explicado la policía a partir de los testimonios y las investigaciones, el presunto autor abordó el autobús a las 17. 45 en Düdingen.

Llevaba bolsas consigo, se roció con el contenido de una de ellas, y a las 18. 25 se encendió en Kerzers.