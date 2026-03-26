Arrestan con droga al director de la Policía en Matehuala

El anterior director y el alcalde de Matehuala fueron destituidos por lazos con el crimen organizado en años previos

Regeneración, 25 de marzo 2026– La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha confirmado el arresto de Jorge N. , quien es el director de la policía municipal de Matehuala, por sospecha de tener sustancias ilegales.

El director de la Policía Municipal de Matehuala fue detenido con drogas dentro de su patrulla tras una denuncia anónima. Fue puesto a disposición de la Fiscalía Estatal.

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Operativo

Esto ocurrió durante un operativo de seguridad realizado ayer mientras se buscaban a los siete electricistas desaparecidos en la región.

Algunas versiones en redes sociales indican que este funcionario podría estar relacionado con el secuestro de los siete jóvenes originarios de Cárdenas.

Sin embargo, en el comunicado emitido por la SSPC no se menciona nada sobre esta situación y solo se refiere al hecho de haberlo encontrado con drogas.

Droga asegurada

Se informó que a Jorge N. le fueron confiscadas 52 bolsas de marihuana que pesan aproximadamente 334 gramos.

También se encontraron tres bolsas de “cristal” que pesaban 30 gramos, además de un vehículo oficial Nissan Versa.

Hace un par de años, la Guardia Civil Estatal (GCE) realizó un operativo sorpresa en la comandancia municipal de Matehuala.

Durante esta acción, arrestaron al entonces director por supuestos lazos con grupos delictivos.

Antecedentes

Poco después de esto, Jorge N. fue nombrado como el nuevo jefe de la corporación.

Además, es importante mencionar que en julio de 2023, también fue detenido el exalcalde Iván Estrada, quien supuestamente estaba relacionado con la delincuencia organizada.

Esto sucedió después de que se filtrara un audio en el que el entonces alcalde se ofrecía a un cártel criminal.

Asimismo, se llevó a cabo una investigación a las fuerzas municipales por el secuestro masivo de migrantes durante ese mismo año.

Otro arresto

Según la SSPC del Estado, durante tareas de inteligencia y patrullajes operativos, arrestaron a Pablo Ernesto “N”, de 40 años.

A él le aseguraron 29 dosis de marihuana con un peso aproximado de 180 gramos, además de una camioneta pickup de modelo reciente.

Ambos arrestados se pusieron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.

Altiplano potosino

Las autoridades estatales han reiterado que seguirán fortaleciendo los operativos en la región del Altiplano potosino.

Esto se realizará en coordinación con entidades federales para mejorar la seguridad en la zona.