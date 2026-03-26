Operativo Kukulcán para Reinauguración del Estadio Ciudad de México

Brugada anuncia el Operativo Kukulcán con 10 mil policías para la reinauguración del Estadio Ciudad de México

Regeneración, 25 de marzo de. 2026.– La capital del país se encuentra totalmente preparada para recibir los grandes eventos deportivos con una logística de primer nivel. Clara Brugada Molina confirmó que la ciudad tiene la capacidad necesaria para ofrecer la mejor experiencia a los visitantes internacionales.

La reinauguración del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) está programada para el sábado 28 de marzo de 2026, tras casi dos años de remodelaciones para el Mundial.

El evento contará con un partido amistoso entre la Selección de México y Portugal, reabriendo sus puertas con nueva iluminación y audio.

Brugada

La jefa de Gobierno destacó que este recinto es un emblema fundamental para la historia del fútbol a nivel mundial. El partido entre México y Portugal funcionará como una antesala ideal rumbo a la máxima justa deportiva de la FIFA.

La mandataria aseguró que se han cumplido todos los compromisos asumidos desde el inicio de la planeación técnica del evento. “La Ciudad de México está lista, tiene la logística, la organización y la capacidad”, aseveró Brugada durante la conferencia oficial.

Las obras realizadas no son temporales, sino que buscan generar un beneficio permanente para toda la población de la metrópoli. Se busca un Mundial con enfoque social donde el deporte sea accesible para quienes no logren ingresar al estadio sede.

Estrategia de seguridad y despliegue del Operativo Kukulcán

El gobierno local implementará un despliegue masivo para garantizar el orden público durante la reinauguración del Estadio Ciudad de México. Más de 10 mil elementos de seguridad participarán en las tareas de vigilancia, protección civil y atención ciudadana integral.

Pablo Vázquez Camacho detalló que el Operativo Kukulcán contará con el valioso apoyo de diversas fuerzas federales de nuestro país. El plan incluye tecnología de vanguardia como drones de la Unidad Águila y sobrevuelos constantes del agrupamiento especial Cóndores.

El Estadio Banorte se reinaugura y muchas personas se preguntan cómo llegar.



Para este evento la movilidad está garantizada con varias opciones de transporte público y rutas de llegada segura.



Aquí te dejamos la información para que planees tu llegada. 👇🏽 pic.twitter.com/S5GRN75Bef — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 25, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana destinará unidades de inteligencia, tránsito y policía turística para cubrir todos los puntos estratégicos. “Se implementará el Operativo Kukulcán con un despliegue de 10 mil 835 elementos”, puntualizó el secretario Vázquez Camacho ante los medios.

Al interior del recinto deportivo, la Policía Auxiliar reforzará la vigilancia para asegurar un ambiente familiar y de juego limpio. También se instalarán filtros de revisión y patrullajes terrestres en la Plaza de la Constitución para proteger a los asistentes.

Movilidad inteligente y restricciones para vehículos particulares

El acceso al estadio priorizará totalmente el uso del transporte público masivo para evitar saturaciones viales en la zona sur. No habrá disponibilidad de estacionamiento para autos particulares, por lo que se recomienda utilizar las alternativas de transporte del gobierno.

Ulises García Nieto presentó un plan integral que incluye rutas especiales desde puntos de alta concentración como Polanco y Reforma. Se habilitarán cinco nodos de conexión gratuita para facilitar el traslado de los aficionados hacia la sede del encuentro deportivo.

La Secretaría de Movilidad implementará el sistema Park and Ride en ubicaciones estratégicas como Santa Fe, Auditorio y Plaza Carso. “Se habilitarán cinco puntos de conexión en zonas de alta concentración”, explicó el titular de Semovi sobre la logística urbana.

El Tren Ligero ofrecerá un servicio directo para personas con boleto y operará con un horario extendido muy especial. Más de 120 unidades eléctricas reforzarán los traslados desde diversas alcaldías para garantizar un flujo constante de pasajeros ordenados.

El Zócalo como sede del Mundial Social y pantalla gigante

Como parte de una estrategia incluyente, la plancha del Zócalo se transformará en un espacio de reunión para la afición. Se instalará una pantalla gigante de 25 por 14 metros para transmitir en vivo el duelo México contra Portugal.

Clara Brugada anunció que donará su boleto personal para vivir la experiencia futbolística junto al pueblo en la plaza pública. Esta iniciativa busca que la emoción del mundial llegue a todos los sectores de la sociedad de manera gratuita.

Argel Gómez Concheiro detalló que el evento en la Plaza de la Constitución será una auténtica fiesta comunitaria para los capitalinos. “Queremos un Mundial de juego limpio y sociedad justa”, enfatizó la Jefa de Gobierno sobre el carácter de su gestión.

La mandataria también verá el juego inaugural contra Sudáfrica desde este emblemático espacio histórico para fomentar la sana convivencia social. La Ciudad de México reafirma su compromiso de recibir al mundo con orden, seguridad y una experiencia urbana de calidad.