Los Grammys se politizan en protesta contra abusos de ICE

Los Grammys estuvieron llenos de momentos con tintes políticos. Trump arremetió contra el show, y pretende demandar a Noah

Regeneración, 3 de febrero 2026– Se anticipó que en los 68° Premios Grammy, 2026 se abordara el complejo presente social y político en Estados Unidos. La industria musical tomó la delantera y alzó la voz, en una de las veladas más políticas recordadas en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Rechazo a ICE

El rechazo a ICE dominó el diálogo en una noche que una vez más celebró a Bad Bunny y Kendrick Lamar, tanto musicalmente como verbalmente.

Trevor Noah, el anfitrión del evento, no dejó de notar la ausencia de Nicki Minaj.

Durante la semana, Minaj asistió a un evento del presidente de Estados Unidos y expresó ser “su fan número 1”.

“Continúa en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo cosas muy importantes: ‘En realidad, Nicki, tengo el trasero más grande, lo tengo. Todo el mundo lo dice, Nicki.

Sé que dicen que eres tú, pero soy yo”, se rio Noah, imitando la voz del presidente. La broma se hizo viral en redes sociales.

Bad Bunny

Bad Bunny, en su primera aparición en el escenario al recibir el premio por ‘Mejor Álbum de Música Urbana’, dejó clara su opinión.

Bad Bunny gana el premio a Mejor Álbum del Año en los #GRAMMYs.



Y aprovecha el escenario para mandar un mensaje claro a ICE, en un momento clave en EE.UU.



Cuando el arte usa su voz, importa.

#BadBunny #GRAMMYs

“Antes de agradecer a Dios, quiero decir: Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos estadounidenses”.

La frase desató una fuerte ovación del público en el hogar de Los Angeles Lakers.

Tras unos segundos de aplausos de pie, añadió: “También, quiero decirles que entiendo que es complicado no sentir odio en estos días, y a veces creo que nos infectamos.

El odio se fortalece con más odio. La única cosa que es más poderosa que el odio es el amor. Así que, por favor, debemos ser distintos; si luchamos, tenemos que hacerlo con amor”.

Benito también se llevó el premio al ‘Álbum del Año’, convirtiéndose en el primer artista hispanohablante en obtener este reconocimiento.

Billie Eilish

Luego fue el turno de Billie Eilish, quien junto a su hermano Finneas O’Connell ganó el premio a ‘Canción del Año’ por ‘Wildflower’, de su exitoso álbum Hit Me Hard and Soft.

Billie Eilish tonight at the Grammy Awards said 'No one is illegal on stolen land.'

“Nadie es ilegal en tierras robadas. ICE, jódete. Es lo único que quiero decir”, afirmó, ante otra ovación similar.

“En este momento es complicado saber qué decir y qué hacer, pero me siento muy esperanzada en este lugar.

Debemos continuar luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces realmente importan.

Las personas importan”, instó al finalizar su discurso de agradecimiento.

Trevor Noah

Después de la intervención de Eilish, el presentador Trevor Noah comentó que “es un Grammy que todo artista desea.

Casi como Trump desea Groenlandia, lo cual tiene lógica porque la isla de Epstein ya no está, necesita otra para pasar tiempo con Bill Clinton».

Esa afirmación llegó a oídos de Trump, quien reaccionó en ‘Truth Social’ amenazando con demandar al comediante por una cantidad exorbitante.

“Los Premios Grammy son los peores, prácticamente imposibles de ver. CBS es afortunado de ya no tener esta basura.

El presentador, Trevor Noah, quien sea que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los premios de la Academia de Baja Calificación.

Noah dijo, incorrectamente sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein.

Eso es incorrecto, no puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein, ni había sido difamado de esa manera, ni por las falsas noticias», afirmó Trump.

Olivia Dean

Poco después, la artista británica Olivia Dean, reconocida como la ‘Mejor Nueva Artista’ del año, subió al escenario.

“Estoy aquí como la nieta de una inmigrante. Soy un producto de su valentía. Creo que esas personas merecen ser celebradas”, declaró con un mensaje implícito.

Las protestas no se limitaron solo a la entrega de premios. Durante la alfombra roja también se vieron algunas manifestaciones contra las acciones de ICE.

Pin Fuera ICE

Billie Eilish, Justin y Hailey Bieber, junto a Amy Allen, lucieron un pin en sus prendas que dice ‘Fuera ICE’.

Estos distintivos forman parte de una campaña dirigida por organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la National Domestic Workers Alliance.

Los pines también fueron visibles durante la gala de los Globos de Oro.