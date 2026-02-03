Ataques y bloqueo paralizan los servicios de emergencia en Gaza

El cruce de Rafah, en Gaza, abierto bajo un riguroso control israelí, permitiendo solo salidas y entradas con fines médicos

Regeneración, 3 de febrero 2026- (Redacción) El lunes y martes, las fuerzas de ocupación israelíes continuaron con ataques mortales en Gaza, causando muertes entre palestinos en las zonas central, sur y norte, a pesar del cese al fuego vigente.

Bombardeo

Kanak-kanak Palestin menangis ketakutan dan menggigil kesejukan di dalam khemah perlindungan mereka di Semenanjung Gaza, ketika hujan lebat membasahi mereka berulang kali. pic.twitter.com/yLCKokDwnD — Rizal Abd. Razak (@djrizzhaikal) February 3, 2026

Drones israelíes bombardearon un área cercana a una casa de duelo en el campo de refugiados de Al-Nuseirat, ubicado en la parte central de la franja.

Este ataque resultó en la muerte de dos civiles e hirió a varios más, según fuentes locales.

Las explosiones afectaron una zona residencial muy poblada donde familias se habían reunido después de bombardeos anteriores.

En el norte de Gaza, las fuerzas de ocupación israelíes provocaron la muerte de un palestino en el campamento de Halawa, en Jabaliya.

Se reportaron más heridos mientras continuaba el fuego israelí en las áreas vecinas.

#BREAKING



Israeli forces bombed a home in Al-Nuseirat camp, central Gaza, killing people who were mourning loved ones lost over the weekend. pic.twitter.com/WrXsi3JsCx — ❀ N ✿ (@8zal) February 3, 2026

Ataques

Los habitantes se encuentran bajo continuos ataques de drones, fuego terrestre e incursiones militares.

En el sur de Gaza, fuentes médicas del Complejo Médico Nasser confirmaron que un palestino fue asesinado a tiros por las fuerzas de ocupación israelíes en Khan Yunis.

Medios locales y regionales reportaron que tanques israelíes abrieron fuego concentrado contra el centro y el sur de Khan Yunis.

Mientras tanto, barcos de guerra israelíes estaban disparando al oeste de la ciudad.

En la noche, las fuerzas de ocupación llevaron a cabo operaciones de demolición, destruyendo residencias en Rafah y Khan Yunis.

In memory of all the journalists k!lled in GAZA GEN0CIDE 💔 pic.twitter.com/p29Ric7KcA — The Resonance (@Partisan_12) February 2, 2026

Violaciones

Desde el 11 de octubre de 2025, las violaciones al alto el fuego por parte de Israel han causado la muerte de al menos 527 palestinos y han herido a otros 1.447.

Más de 715 cuerpos han sido recuperados entre los escombros y en las calles, de acuerdo con las autoridades sanitarias palestinas.

Desde octubre de 2023, las muertes en Gaza llegan aproximadamente a 71.800 palestinos, con más de 171.555 personas heridas, la mayoría mujeres y niños.

La Defensa Civil de Gaza informó que ha suspendido la recuperación de cuerpos palestinos debido a una grave falta de combustible ocasionada por el bloqueo de Israel.

Los equipos de rescate advirtieron que no pueden atender las llamadas de emergencia, especialmente en condiciones climáticas adversas.

La parada en la recuperación ha intensificado el sufrimiento de las familias cuyos seres queridos están atrapados bajo los escombros o abandonados en las calles.

Ambulances carrying injured Palestinians from the Gaza Strip have crossed into Egypt through the Rafah border crossing, on the second day of a limited reopening demanded by the UN and aid groups.



Egyptian officials said the crossing is allowing up to 50 patients a day, each with… pic.twitter.com/hUcJkd81Nw — Radar Africa (@radarafricacom) February 3, 2026

Cruce de Rafah

El cruce de Rafah fue parcialmente reabierto el lunes bajo estrictas restricciones israelíes tras casi dos años de cierre.

Medios israelíes mencionaron que 150 palestinos —principalmente pacientes y sus acompañantes— podrían salir de Gaza a diario, mientras que 50 podrían ingresar.

Las autoridades de salud de Gaza calculan que cerca de 22.000 pacientes esperan ser evacuados por motivos médicos, incluyendo a miles en estado crítico.

Los palestinos que regresan de Egipto han denunciado acoso, interrogatorios y demoras durante su tránsito.

Esto destaca que la reapertura sigue estando estrictamente controlada y aún no cubre las necesidades humanitarias.

UNICEF sobre la infancia

A video tracing Gaza through time, from 1948 to 2025, shows a city repeatedly destroyed, then rising again like a phoenix.

The occupier thought he had erased Gaza, but he doesn't know that beneath the ashes another Gaza waits to rise.

History here is not rubble; it is resilience… pic.twitter.com/06zOlVfs03 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) February 3, 2026

UNICEF definió la reapertura de Rafah como una «noticia positiva en términos generales», pero enfatizó que esto no soluciona el desastre humanitario en Gaza.

Jonathan Crickx, director de comunicación de UNICEF en Palestina, comentó a Anadolu que cerca de 4.000 niños requieren evacuaciones médicas urgentes.

Estos niños necesitan cirugías, tratamientos oncológicos y trasplantes de órganos que no se pueden realizar en Gaza.

Advirtió que las demoras son mortales y destacó que más de 100 niños han fallecido desde que se inició el alto el fuego.

Al menos 10 de ellos han perdido la vida debido a la hipotermia en medio de las bajas temperaturas y los refugios inadecuados.

Miles de niños continúan en la calle, viviendo en tiendas de campaña improvisadas que carecen de calefacción, instalaciones sanitarias y acceso seguro a alimentos.