Atentado Contra Mezquita en Siria Deja 8 muertos

Atentado en mezquita alauita de Homs deja 8 muertos y 18 heridos. El grupo Saraya Ansar al-Sunna reivindica el ataque en Siria
Regeneración, 26 de diciembre de 2025.– Este viernes 26 de diciembre, un atentado brutal golpeó la mezquita Imán Alí ibn Abi Talib en Homs.
El ataque ocurrió justo durante las oraciones, dejando un saldo trágico de ocho muertos y 18 heridos. La sangre manchó las alfombras en el barrio de Wadi al-Dhahab, zona de mayoría alauita.
El botín del odio: artefactos y un suicida
La escena es de terror puro. Hubo agujeros en las paredes, ventanas rotas y daños graves por fuego. Según la agencia SANA, se colocaron dispositivos explosivos dentro del templo para maximizar el daño.
O sea, una trampa mortal planificada contra civiles que solo buscaban profesar su fe. El grupo extremista «Saraya Ansar al-Sunna» ya se adjudicó la autoría de esta barbarie.
«¡Grupo extremista islamista reivindica bombardeo mortal en mezquita de zona alauita en Homs, Siria!
Saraya Ansar al-Sunna afirma que detonó explosivos dentro de la Mezquita Imán Alí bin Abi Talib, matando al menos a ocho personas.«
La sombra de Al Assad sigue pesando
No es casualidad que el blanco sea una comunidad alauita, la misma rama del islam de Bashar Al Assad. El dictador huyó a Rusia el año pasado, pero el odio residual sigue cobrando vidas inocentes.
El actual presidente interino, Ahmad al-Sharaa, enfrenta un país fragmentado por rencores añejos. Los grupos radicales aprovechan el vacío de poder para cazar a quienes consideran sus enemigos religiosos.
«El presidente sirio Ahmad al-Sharaa: Gran pueblo sirio, la paz sea con vosotros y la misericordia y las bendiciones de Dios. Desde el Monte Qasioun, los felicito por el levantamiento de las sanciones contra Siria. Hoy se conmemora el primer día de una Siria libre de sanciones, gracias a Dios y a su paciencia y sacrificios durante 14 años.»
Estado en alerta: ¿Justicia o más represión?
El Ministerio del Interior cercó el área de inmediato. Ahmed Muwaffaq Zeidan, asesor presidencial, calificó el ataque como un «acto cobarde y despreciable».
Por su parte, el ministro Hamza al-Mustafa señaló que esto busca «obstruir el camino del nuevo Estado». Es el cuento de nunca acabar.