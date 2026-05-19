Sinaloa: Más de 80 médicos cubanos atienden en áreas de riesgo

Estos médicos trabajan en Sinaloa en las regiones consideradas “más peligrosas”, donde “nadie quiere ir” por la inseguridad

Regeneración, 19 de mayo 2026– Según Julio César Quintero, coordinador de IMSS-Bienestar en la región, hay 80 médicos cubanos en Sinaloa desde hace dos años, y se encuentran en las áreas que son “más complicadas”, donde “nadie quiere ir” por la lejanía y la falta de seguridad.

Medicos de familia

La mayoría de ellos son médicos de familia que están asignados a centros de atención médica.

A pesar de su disposición y de ser bien recibidos por la gente, a menudo se ven obligados a trasladarse a otro hospital debido al cierre de su unidad de salud.

Esto suele ocurrir “cuando se agudizan los conflictos y aumenta el riesgo por la violencia”.

Este es un problema común en localidades como Badiraguato, San Ignacio, Tamiapa y Choix, entre otros municipios de la sierra, indicó el funcionario.

Riesgo

Quintero reconoció que los médicos cubanos son conscientes del riesgo y sienten miedo, pero ahora es normal que expresen que no quieren irse.

“Sí, hay problemas ,pero la población los adopta.

Tienen buena relación porque, además, los doctores son empáticos con las personas y los problemas de salud que enfrentan.

Tienen muy buen trato con los pacientes y sus familias”.

Cierre de centros

Durante la visita de La Jornada a la región, entre 10 y 15 médicos cubanos se vieron en la necesidad de abandonar los centros de salud debido a su cierre.

“Una vez que se reabran, se les regresa”, señaló Quintero.

Entre los profesionales se encuentran un nefrólogo, un médico internista y un traumatólogo, quienes también apoyan en la atención de la salud del estado.

Sinaloa tiene un buen nivel de bienestar entre su población.

Retos

Sin embargo, también se enfrenta a retos en el acceso a servicios de salud en lugares como El Carrizo, que pertenece al municipio de Ahome.

En esa zona hay un hospital que se construyó en 2020, pero no se ha podido contratar personal médico, lo que imposibilita ofrecer servicios de cirugía general a los pacientes.

Un caso similar se presenta en Villa Juárez, municipio de Navolato, donde residen alrededor de 45 mil personas.

La mayoría son migrantes que enfrentan problemas serios debido al consumo nocivo de alcohol y drogas.

Hospital

En el área hay un centro de salud, pero se requiere un hospital y hay un proyecto del que ya está informada la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se proyecta edificar un hospital integral con 12 camas y las especialidades básicas: medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía general.

Sinaloa: 80 médicos de Cuba atienden en áreas de riesgo

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