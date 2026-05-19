Utopías se muestran en el Foro Urbano Mundial en Azerbaiyán

Clara Brugada presenta modelo de Utopías, Siempre Vivas y otras política públicas en el Foro Urbano Mundial en Azerbaiyán

Regeneración, 19 de mayo 2026– Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró el lunes el Pabellón de las Utopías en la Urban Expo del Foro Urbano Mundial (WUF13) 2026, en Bakú, Azerbaiyán.

Muestra

Este espacio es una muestra de las políticas del gobierno local para crear una ciudad más inclusiva, sostenible y enfocada en el bienestar de la comunidad.

El pabellón se inspira en el concepto de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social, conocido como Utopías.

Este es uno de los proyectos más importantes de la actual administración de la ciudad.

En el pabellón se presentan experiencias y proyectos que tienen que ver con infraestructura social, cultural y comunitaria que se han desarrollado en diversas áreas de la capital.

Funcionamiento

El espacio ilustra el funcionamiento de estos centros comunitarios que, según el gobierno local, llegarán a tener 100 sedes para el final de la administración.

Los asistentes pueden ver ejemplos de zonas de cuidado para niños, adolescentes y adultos mayores.

También hay instalaciones deportivas, culturales y de convivencia social.

Se muestran, además, las Casas de las Siempre Vivas.

Atención integral

Estos son lugares diseñados para atender de forma integral a las mujeres, donde se ofrecen servicios de salud y actividades de autocuidado.

Entre estos servicios se incluyen masajes, cortes de pelo y sesiones de spa.

También se presentan iniciativas de comedores y lavanderías comunitarias que tienen la meta de fortalecer la economía familiar y el tejido social.

Dentro del pabellón, hay ejemplos de movilidad sostenible, como el sistema Cablebús.

Acciones ambientales

Asimismo, se incluyen acciones ambientales inspiradas en el sistema chinampero, reconocido como patrimonio biocultural de la Ciudad de México.

Con esta participación, el gobierno de la Ciudad de México pretende compartir su visión urbana ante representantes de diferentes países.

Una visión centrada en el cuidado, la inclusión y la vida comunitaria.

Urban Expo

La Urban Expo, o Exposición Urbana, del WUF13 2026 es considerada la mayor exposición en la historia de este evento global.

Reúne a gobiernos, ciudades, empresas, organizaciones y académicos de varias partes del mundo.

El propósito es mostrar soluciones innovadoras dirigidas a construir ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas.