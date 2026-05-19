91 muertes por ébola en la República Democrática del Congo

Existen 350 casos sospechosos de infección por la variante de ébola Bundibugyo, para la que no hay vacuna ni tratamiento

Regeneración, 19 de mayo 2026– La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública que reviste importancia internacional, el cual se cree ha llevado a la muerte de más de 91 personas.

No hay vacuna

No se dispone de una vacuna ni un tratamiento específico para la variante que desencadena el brote actual de esta fiebre hemorrágica muy contagiosa.

En el pasado, este virus ha provocado más de 15 mil muertes en el continente africano durante los últimos 50 años.

Se presume que las 91 muertes reportadas son resultado del actual brote.

Esto se basa en las cifras más recientes publicadas el domingo por el ministro de Salud de la República Democrática del Congo, Samuel-Roger Kamba.

Casos

Además, se han contabilizado 350 casos sospechosos. La mayoría de las personas afectadas tienen entre 20 y 39 años, y más del 60% son del sexo femenino.

Hasta ahora, se han examinado unas pocas muestras en los laboratorios, de modo que los informes se fundamentan en gran medida en casos considerados sospechosos.

El foco del brote se halla en la provincia nororiental de Ituri, que colinda con Uganda y Sudán del Sur.

Es una zona con yacimientos de oro y una intensa actividad cotidiana por la industria de la extracción.

La violencia de varios grupos armados también afecta algunas áreas de la provincia, dificultando el acceso del gobierno por razones de seguridad.

Diseminación

El virus ya ha comenzado a diseminarse más allá de la provincia de Ituri y la República Democrática del Congo.

El Gobierno de Uganda ha advertido sobre un caso confirmado y una muerte en su territorio.

Los diagnósticos corresponde a dos personas congoleñas que habían viajado desde la República Democrática del Congo.

Luego de este informe, no se han registrado brotes locales.

Pruebas

Las pruebas de laboratorio han verificado la presencia del virus del ébola en el caso de Goma y en los dos de Uganda.

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) ha señalado el alto riesgo de expansión.

Principalmente hacia los países del este de África que tienen frontera con la República Democrática del Congo.

Mientras tanto, la OMS declaró el domingo el brote como una «emergencia de salud pública de importancia internacional».

Segundo nivel

Este es el segundo nivel más alto de alerta de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional.

Las vacunas disponibles contra el ébola solo son efectivas para la variante Zaire del virus, que es responsable de los brotes más grandes registrados.

La variante Bundibugyo causó anteriormente dos brotes:

En Uganda en el año 2007 y en la República Democrática del Congo en 2012. La tasa de fallecimientos osciló entre el 30 % y el 50 %.

Episodio

El episodio de ébola más mortal en la República Democrática del Congo llevó a casi 2.300 muertes de un total de 3.500 contagios, entre 2018 y 2020.

El más reciente provocó el fallecimiento de 45 individuos entre septiembre y diciembre del año anterior, de acuerdo con información de la OMS.