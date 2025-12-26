Miembro de Lev Tahor arrestado en Chiapas por explotación

Interpol: Rumano arrestado por su supuesta implicación en explotación de personas en la forma de matrimonios forzados en Chiapas

Regeneración, 26 de diciembre de 2025– Autoridades federales capturaron en Chiapas a Yoel Alter, supuesto miembro de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, por el crimen de organización criminal con fines de explotación de personas, específicamente en el contexto de matrimonios forzados.

Audiencia

Durante la primera audiencia, un juez aplicó la medida cautelar de prisión preventiva debido a su posible responsabilidad en el delito.

La defensa pidió que se duplicara el plazo constitucional, por lo que en días próximos se decidirá si se le vincula a proceso.

Las indagaciones sugieren que el detenido sería parte de una red que se dedica a sacar a menores de sus comunidades originales.

Fiscalía

Según la Fiscalía General de la República (FGR), su intención es forzarlos a casarse con adultos que pertenecen a la misma comunidad religiosa.

Su arresto fue fruto de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal.

Lev Tahor fue establecida en Jerusalén en 1988 y ha sido acusada en varios países de presuntos hechos de abuso infantil, secuestro y descuido de menores.

Estos antecedentes han llevado a que sus miembros cambien de lugar de manera constante para evitar acciones legales.

Registro

Las autoridades han registrado la actividad de esta secta en naciones como Israel, Estados Unidos, Guatemala y México.

En varios casos se ha conseguido la captura de líderes y el rescate de menores.

En México, labores de inteligencia ayudaron a identificar su área de operación en Chiapas, lo que resultó en la reciente detención.