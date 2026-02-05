Barco con migrantes y guardacostas griego chocan en el Egeo

La tragedia en el Egeo sucedió en una persecución frente a la isla de Quíos; 24 personas ingresaron en hospitales

Regeneración, 4 de febrero 2026– Un choque fatal en el mar Egeo resultó en la muerte de al menos 14 migrantes este martes, luego de que la embarcación en la que se encontraban chocara con un barco de la Guardia Costera griega durante una persecución cerca de la isla de Quíos.

«Δεν είναι το πρώτο συμβάν στην Ελλάδα»



Το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας ζητά εξηγήσεις για την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο. Ο Χρήστος Δημόπουλος συνομιλεί με το «Β» και αναμένει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα:



Θα γίνει ανεξάρτητη έρευνα; Θα ακουστούν οι μαρτυρίες των… pic.twitter.com/vgRsh5K53S — ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr) February 4, 2026

Incidente

El incidente ocurrió cuando los agentes intentaban detener la lancha, que se desplazaba rápidamente hacia la costa.

El impacto provocó escenas dramáticas y una inmediata respuesta de emergencia en la zona.

Tras la colisión, llevaron a 24 personas a hospitales en Quíos, aunque las autoridades informaron que no todos tenían heridas graves.

Las autoridades señalaron que todavía no hay un número exacto de pasajeros en la embarcación.

La cifra total podría ser mayor a la anunciada hasta ahora.

También, dos miembros de la Guardia Costera resultaron heridos y se hospitalizaron, aunque no hay detalles sobre su estado de salud.

Operativo

El operativo incluyó cuatro barcos de la Guardia Costera, un barco privado con buzos y un helicóptero, que trabajaron en conjunto en las labores de búsqueda y rescate.

Testigos y fuentes oficiales indicaron que varias personas cayeron al agua tras el choque y las recuperaron las embarcaciones que estaban en la zona.

Según informó el periódico Kathimerini, el patrullero había visto la lancha cuando se acercaba rápido a la costa y comenzó la persecución que terminó en la colisión.

Información

Un alto cargo del Ministerio de Transporte Marítimo mencionó que, durante la maniobra, la embarcación con migrantes supuestamente trató de embestir el barco oficial.

De acuerdo a información de EFE, las operaciones siguen en marcha y las autoridades intentan determinar cuántas personas viajaban en total.

Este caso ha reactivado el debate sobre las rutas migratorias en el mar Egeo y ha vuelto a poner de relieve la crisis humanitaria en la región.