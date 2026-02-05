Alerta por borrasca Leonardo, lluvias intensas y vientos en España

El evento meteorológico conllevará inundaciones, ráfagas muy fuertes y consecuencias graves en varias regiones de España

Regeneración, 4 de febrero 2026– La llegada de la borrasca Leonardo en España activó alertas por lluvias torrenciales, vientos intensos, nevadas y oleaje fuerte, especialmente afectando al sur peninsular y el área del Estrecho, alertó la Aemet.

⚠️ Situación de lluvias extraordinariamente abundantes.



➡️ Posibles impactos importantes en forma de crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra.



📽️ Te contamos más detalles en este vídeo. pic.twitter.com/iUUntaT70D — AEMET (@AEMET_Esp) February 4, 2026

Gran riesgo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que se trata de un fenómeno de gran riesgo. Esto se debe a la combinación de lluvias muy abundantes en suelos ya saturados.

Desde las primeras horas del día, los avisos han ido aumentando en varias comunidades autónomas, con alertas rojas de peligro extremo en lugares específicos de Andalucía y Cádiz.

Las autoridades hacen énfasis en la importancia de tomar precauciones, limitar desplazamientos y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Se anticipa un panorama que podría resultar en inundaciones, desbordamientos de ríos y interrupciones en las comunicaciones.

Borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo traerá jornadas especialmente difíciles, con lluvias continuas y muy abundantes que impactan a gran parte del país.

Según el representante de Aemet, Rubén del Campo, esta es una situación «muy adversa».

Con precipitaciones intensas “sobre un suelo ya muy húmedo”, se incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

El origen de esta situación es una masa de aire muy húmeda proveniente del Atlántico, “prácticamente desde el Caribe”.

En algunas áreas del sur, en particular en las sierras de Cádiz y Málaga, podrían acumularse entre 300 y 400 litros por metro cuadrado en solo dos días.

Alertas

La alerta roja por lluvias extremas se ha activado en áreas específicas de Andalucía.

Además de Andalucía, otras comunidades y ciudades autónomas también están bajo alertas naranjas y amarillas por lluvia, viento, nieve u oleaje.

Galicia y Ceuta también presentan condiciones desfavorables, con vientos que pueden alcanzar entre 90 y 100 kilómetros por hora en zonas expuestas.

La situación ha llevado a la suspensión de clases y al cierre de parques, playas y actividades al aire libre como medida de prevención.

Oleaje

También se suma el temporal marítimo, con olas de hasta seis metros en las costas gallegas y andaluzas.

Y un evento de viento generalizado que, según Aemet, puede causar «caída de ramas, árboles y objetos».

Los vientos persistirán, con ráfagas muy fuertes en amplias áreas del país y un temporal marítimo que seguirá impactando a costas y comunicaciones.

🇪🇸🌧️ La borrasca Leonardo azota con fuerza Andalucía y deja imágenes estremecedoras: en Ubrique (Cádiz), el agua comenzó a salir por los enchufes de una vivienda mientras las lluvias provocan inundaciones, desalojos y rescates en varias provincias.



🌊El río Guadalete se… pic.twitter.com/LED8kxE0Fk — Pulso Latam (@PulsoLatam) February 4, 2026

Precaución

Por esta razón, la Aemet y los servicios de emergencia enfatizan la máxima precaución y el constante seguimiento de los avisos oficiales.

Así como la implementación de medidas preventivas ante un evento que ya se considera uno de los más graves de la temporada invernal.

Las afectaciones por las lluvias y vientos provocados por la Borrasca Leonardo también afectaron fuertemente a Portugal y Marruecos.