Bazar de Libros San Fernando denuncia acoso de alcaldía

Se trata de una propuesta cultural, con presentaciones de libros, conferencias y material literario a precios accesibles para el público

Regeneración, 6 de octubre 2025– El Bazar de Libros San Fernando denuncia en comunicado corrupción de la alcaldía Cuauhtémoc, cobros y obligación a participar en actos políticos. Asimismo, denuncian creación de mercado paralelo para sabotearles.

Comunicado

«El Bazar de Libros San Fernando es un colectivo autogestivo que desde hace cinco años brinda un

espacio de trabajo digno a más de cien libreras y libreros cada sábado…

…ocupando la arquería del Museo Panteón de San Fernando y el atrio del Templo de San Fernando Rey, en la colonia Guerrero». dice el comunicado.

«Construimos una propuesta cultural nombrada como Festival Permanente de Lectura, que suma más de 300 jornadas.

Entre presentaciones de libro, conferencias, lecturas, conciertos, encuentros de escritores y editores,

activismo y colectas comunitarias», continúa.

Solidaridad

Mencionan que el trabajo se sostiene «gracias a la solidaridad de los participantes, garantizando siempre la gratuidad de nuestras actividades».

Supuestos funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc, han pretendido cobrarles por ocupar el espacio público e incluso obligarles a participar en actos políticos.

«Al negarnos, impusieron un mercado paralelo llamado “Pepenarte: Sendero Literario”, dominado por sus intereses personales», señala el comunicado.

Acoso

Situaciones de acoso, violencia e intimidación se han presentado desde entonces, y «hay intentos por reducir este conflicto a un simple asunto gremial.

No lo es: se trata de una lucha contra las prácticas corruptas con las que lucran unos cuantos

a costa del trabajo colectivo», aclaran.

El comunicado señala que el colectivo «defiende la legitimidad del uso del espacio público para ejercer

nuestro oficio», y rechaza cualquier futura agresión.

Llamado

«Por ello, llamamos a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y a las autoridades competentes a

dar seguimiento a las mesas de trabajo iniciadas hace 2 años con nuestro colectivo.

Y a garantizar la continuidad de este espacio cultural que cada sábado ofrecemos a la Ciudad de

México», puntualiza el comunicado.

El Bazar se ha vuelto un espacio de intercambio literario y de ofertas accesibles al público. Funciona cada sábado, entre las 10 am y las 4 pm aproximadamente.