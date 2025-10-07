Países Bajos reducen jornada de trabajo a 32 horas

Los Países Bajos han abandonado la semana laboral de cinco días. Los empleados del país deben este cambio a las mujeres

Regeneración, 6 de octubre 2025– Trabajadores de entre 20 y 64 años trabajaron una media de 32,1 horas semanales en 2024. Países Bajos presenta la tasa de semanas laborales más cortas de Europa, seguido de Austria, Alemania y Dinamarca, todos con semanas laborales de alrededor de 34 horas.

Marcelo Elizardo, que está na Holanda, fala sobre a jornada de trabalho de 31,6 horas por semana, uma das menores do mundo. Por lá, a hora do almoço não é paga e não tem essa de atrasar 5 minutos para começar o expediente. Veja as diferenças culturais em comparação ao Brasil.



➡… pic.twitter.com/MRw5McLnAY — GloboNews (@GloboNews) November 11, 2024

Contraste

En contraste, los estadounidenses empleados a tiempo completo trabajaron un promedio de 42,9 horas semanales en 2024, según una encuesta de Gallup.

Esto representa una mejora con respecto a 2019, cuando los empleados estadounidenses trabajaron 44,1 horas semanales.

Y no solo los norteamericanos: más de un tercio de los empleados en la UE dedicaron entre 40 y 45 horas semanales al trabajo el año pasado, según datos de Eurostat.

Mujeres

Hay una razón principal por la que se ha adoptado discretamente una semana laboral de cuatro días: las mujeres.

Tras su incorporación al mercado laboral, las cosas nunca volverían a ser iguales.

Al igual que muchos otros países del mundo, los Países Bajos solían operar con un modelo laboral centrado en los hombres, que los colocaba como sustentadores de la familia.

Las semanas laborales eran más largas, similares a la tradicional semana laboral estadounidense de 40 horas.

Pero, a partir de la década de 1980, las mujeres comenzaron a incorporarse al mercado laboral en puestos a tiempo parcial.

Participación

Durante las décadas siguientes, la participación femenina en la fuerza laboral transformaría la estructura de ingresos familiares y el código tributario del país.

Los Países Bajos adoptaron un modelo de ingresos de “uno y medio”, en el que uno de los padres trabajaba a tiempo completo y el otro a tiempo parcial.

Este sistema se reforzó con exenciones fiscales y prestaciones, y este patrón de trabajo se convirtió en un estándar entre los empleados de todos los géneros.

Incluso los padres que trabajaban se beneficiaban de la nueva estructura, dejándose de trabajar antes de tiempo para cuidar a sus hijos pequeños.

Desempleo

Hoy, el cambio de política no solo está ayudando a los padres empleados que deben hacer malabarismos con las responsabilidades de cuidado;

También está manteniendo a las personas en la fuerza laboral, mientras otros países luchan con las tasas de desempleo.

En 1991, justo cuando más mujeres asumían empleos a tiempo parcial en los Países Bajos, la tasa de desempleo del país se situaba en el 7,3%, según datos del Banco Mundial.

Sólo una década después, esa cifra se redujo drásticamente: solo el 2,1% de la población del país estaba desempleada.

Si bien ha habido fluctuaciones desde entonces, la tasa de desempleo se ha mantenido baja desde 2018, situándose actualmente en tan solo el 3,6%.

Semanas más flexibles

Dado que sus ciudadanos tienen opciones de semana laboral más flexibles, más personas pueden mantenerse en la fuerza laboral mientras compaginan sus responsabilidades personales.

En comparación, la tasa de desempleo en Estados Unidos se situó en solo el 4,2% en julio, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Sin embargo, dado que la población estadounidense supera los 342 millones de personas, en comparación con los Países Bajos con tan solo 17,8 millones de ciudadanos…

…la diferencia del 0,6 % en las tasas de desempleo representa millones y millones más de estadounidenses sin trabajo.

Riesgo

Y hay un grupo de personas que podría correr mayor riesgo de desempleo en Estados Unidos: las mujeres.

Las mujeres están siendo expulsadas masivamente del mercado laboral:

Entre enero y junio de este año, 212.000 mujeres de 20 años o más abandonaron la fuerza laboral estadounidense, según un análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Mientras tanto, 44.000 hombres se incorporaron al mercado laboral en ese mismo período.

En ese lapso de seis meses, la tasa de empleo de las mujeres de entre 25 y 44 años que viven con un hijo menor de cinco años disminuyó del 69,7% al 66,9%.