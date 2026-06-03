Desaparecen 4 niñas indígenas en la zona menonita de Chihuahua

Las cuatro niñas son originarias de comunidades rarámuri, y se les vió por última vez en campos menonitas de Cuauhtémoc

Regeneración, 3 de junio 2026– Las autoridades del Estado de Chihuahua han comenzado procedimientos de búsqueda para encontrar a cuatro niñas indígenas de la Sierra Tarahumara que desparecieron juntas en el municipio de Cuauhtémoc, ubicado en el centro del estado.

Desaparecidas

Según la información compartida por la Fiscalía General del Estado, las menores fueron vistas por última vez el 31 de mayo de 2026.

Esto ocurrió en el Kilómetro 12 de la colonia Libramiento Gómez Morín, Campo 22, y desde ese momento, no se sabe nada sobre su paradero.

Las niñas que están desaparecidas han sido identificadas como:

Carmen Vega Moreno, de 12 años, de Urique

Estrella Ximena Osorio Vega, de 13 años, de Guazapares

Yazmín Isela Cruz Ceballos, de 14 años, de Guazapares

Casandra Victoria Reyes Serrano, de 11 años, de Carichí

Investigación

Según la investigación, las cuatro niñas desaparecieron en el mismo lugar y fecha.

Por esta razón, las autoridades han mantenido las investigaciones abiertas para averiguar las causas de su desaparición y encontrar su paradero.

Las características generales dadas por la Fiscalía indican que las menores tienen edades que van de 11 a 14 años, son delgadas, tienen cabello negro y piel morena.

Además, se han publicado sus fotos y rasgos distintivos para ayudar en su identificación.

Las cuatro fueron declaradas oficialmente como desaparecidas el 1 de junio, un día después de haber sido vistas por última vez en el mismo lugar en el oeste del estado.

Colaboración

La Fiscalía pide la colaboración de la comunidad para cualquier información que ayude a encontrarlas.

En la investigación se describe la ropa que llevaban puesta cuando desaparecieron, junto con características físicas específicas que podrían asistir en su búsqueda.

En el caso de Yazmín Isela Cruz Ceballos, se mencionó un lunar que tiene debajo del labio inferior del lado derecho como rasgo distintivo.

La Fiscalía solicita la ayuda de la población para cualquier dato que pueda ser útil en la localización de las menores.

Números de emergencia

Por lo tanto, ha proporcionado los números de emergencia 911, denuncia anónima 089 y las líneas de la FEM y Comisión de Búsqueda en el estado de Chihuahua.

Esto mientras continúan los operativos de búsqueda en la zona.