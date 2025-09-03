Bélgica dispuesta a reconocer el Estado palestino

Bélgica impondría también sanciones a Israel, con la condición de que Hamás entregue a todos y cada uno de los rehenes

Regeneración, 2 de septiembre 2025– El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, también anuncia que «se impondrán 12 sanciones firmes contra el gobierno israelí»

Bélgica reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) a finales de este mes , anunció Prevot.

Reconocimiento

Celebridades mexicanas expresan su apoyo la nueva Global Sumud Flotilla, que intentará otra vez romper el bloqueo de Israel en Gaza. pic.twitter.com/8GcQMIbD0Z — AJ+Español (@ajplusespanol) September 1, 2025

«¡Palestina será reconocida por Bélgica en la sesión de la ONU! Y se impondrán sanciones firmes contra el gobierno israelí», escribió Prevot, quien también es viceprimer ministro, en la red social X la madrugada del martes.

Israel enfrentará 12 sanciones de Bélgica, incluida una prohibición a la importación de productos de asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada.

También “una revisión de las políticas de compras públicas con empresas israelíes”.

Prevot también dijo que Bélgica promete “a la luz de la tragedia humanitaria que se está desarrollando en Palestina, particularmente en Gaza”.

«Hemos visto la terrible situación sobre el terreno, con gente muriendo de hambre, y es totalmente inaceptable. Cortar toda la ayuda humanitaria es un crimen de guerra», declaró.

Desición

Agregó que la decisión también se produjo a raíz del relanzamiento por parte de Israel del proyecto de asentamiento ilegal E1 en Jerusalén Oriental ocupada.

Así como las expansiones ilegales de asentamientos «para preservar la posibilidad de una solución de dos Estados».

📢 La mayor asociación académica mundial de expertos en genocidio aprueba, con el 86% de sus 500 miembros, una resolución histórica.

Concluyen que “las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen la definición legal de genocidio de la ONU”.



⚠️ La resolución habla de “59.000… pic.twitter.com/vLoMYiChre — Almudena Ariza (@almuariza) September 2, 2025

El reconocimiento debe ser sin condiciones

Sin embargo, el ministro dijo que el reconocimiento se formalizará una vez que el último cautivo haya sido liberado.

Exigió que “Hamás ya no tenga ningún papel en la gestión de Palestina”.

Desde un punto de vista intelectual, el reconocimiento de un Estado debería ser incondicional.

Pero también debemos gestionar las diferentes sensibilidades dentro de la coalición belga. Somos cinco partidos y no estamos necesariamente alineados, dijo Prevot.

Acogimiento

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino acogió con satisfacción el anuncio de Bélgica y pidió a otros países que sigan su ejemplo.

“Para intensificar los esfuerzos prácticos para detener los crímenes de genocidio, desplazamiento, hambruna y anexión, y abrir una verdadera vía política para resolver el conflicto”.

Estos son los nombres de 274 periodistas palestinos en #Gaza asesinados por #Israel desde el 7 de octubre de 2023. Es la guerra más mortífera para los trabajadores de los medios en la historia. pic.twitter.com/H69tdvexnl — AJ+Español (@ajplusespanol) September 1, 2025

Dijo que la medida “está en línea con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, y protege la solución de dos Estados”.

No se emitió inmediatamente una declaración oficial israelí.

Oposición israelí

Para Avigdor Lieberman, del partido opositor israelí Yisrael Beiteinu, la decisión de Bélgica es un «resultado directo» del «fracaso político» de Netanyahu.

“Debido a la incapacidad de Netanyahu para gestionar el ámbito político, se está estableciendo un Estado palestino ante nuestros ojos”, dijo Lieberman.

«La decisión de Bélgica de sumarse al movimiento de reconocimiento y sanciones es otro resultado directo de su fracaso político», añadió.

Condiciones

El primer ministro belga, Bart De Wever dijo que el reconocimiento de Palestina debería estar vinculado a condiciones estrictas, según la agencia Belga.

El presidente Emmanuel Macron anunció que Francia reconocería el Estado palestino cuando los líderes mundiales se reunieran en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aunque la decisión belga de reconocer el Estado palestino puede parecer un acto meramente simbólico, hay un gran impulso en toda Europa.

“Esto significa que cada país europeo que diga ‘Por lo tanto, reconozco a Palestina’ reconocerá la soberanía del Estado palestino independiente…

…con las fronteras que existían antes de 1967, incluyendo Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, y el pleno establecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado palestino”.

This is not Hiroshima, this is Gaza.



Gaza is nearly 3 times smaller than Hiroshima, and Israel has dropped the equivalent of nearly 10 ATOMIC BOMBS on Gaza.



Don't stop talking about Gaza as if your life depends on it, because their lives depend on it! pic.twitter.com/HE3jh9dIgZ — Mohamad Safa (@mhdksafa) August 31, 2025

Presión internacional

A medida que más países continúan reconociendo a Palestina, “va a ejercer más presión sobre Luxemburgo e Italia en particular” para que sigan su ejemplo.

En abril, unos 147 países, que representan el 75 por ciento de los miembros de la ONU, ya habían reconocido el Estado palestino .

Israel y Estados Unidos han criticado duramente a los países que están avanzando hacia el reconocimiento de Palestina.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió el anuncio de Francia como una “decisión imprudente” que “sólo sirve a la propaganda de Hamás”.

Rubio ha anunciado que la administración negará y revocará visas a funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El ministro Smotrich, advirtió el que por cada país que reconozca a Palestina se establecería un nuevo asentamiento ilegal israelí en la Cisjordania ocupada.

🇵🇸👉Periodista Palestina Nour Al-Hadath desde Gaza se quiebra al o formar en directo sobre el traslado obligados tras las amenazas de el ejército terrorista israelí, y no sabe a donde irá su familia… pic.twitter.com/83tuCkogU3 — aapayés (@aapayes) September 1, 2025

Sanciones

Las 12 nuevas sanciones anunciadas por Prevot el martes parecen ser de amplio alcance, aunque se relacionan principalmente con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania.

El ministro holandés Caspar Veldkamp, ​​dimitió tras afirmar que no podía conseguir apoyo para imponer sanciones “significativas” contra Israel .

El 22 de agosto, un observador de la ONU declaró que hay hambruna en Gaza y se prevé que se extienda a finales de septiembre.

La decisión de Bélgica se produce mientras la guerra de Israel en Gaza ha matado al menos a 63.557 personas y herido a 160.660 más.

En julio, los fiscales belgas remitieron una denuncia por crímenes de guerra a la Corte Penal Internacional (CPI), tras acusaciones de atrocidades en Gaza.