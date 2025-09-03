Milei por allanar medio digital y domicilios de periodistas

Argentina elecciones en puerta. Milei desesperado. Audios revelan esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Millones USD

Regeneración, 2 de septiembre de 2025. El Gobierno de Javier Milei ha cruzado una línea peligrosa. Pidió a la Justicia allanar un medio digital y el domicilio de dos periodistas.

La razón: la filtración de unos audios de Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia. El Ejecutivo denuncia una «operación de inteligencia». La prensa, en bloque, habla de censura.

Conflictos internos y sobornos

🎙Los audios del escándalo de las coimas en gobierno de Milei y sus vínculos con Uruguay | #LaTapadita de @EPreve



🟣@NadaQuePerderuyhttps://t.co/1IYIrMVmmj pic.twitter.com/r8XoH1NCSS — M24 (@M24radio) August 26, 2025

El medio digital Carnaval y los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico son el objetivo. El Gobierno busca detener la difusión de más grabaciones. Audios en los que, presuntamente, Karina Milei habla de conflictos internos en el partido oficialista.

La Justicia, por ahora, solo ordenó frenar la difusión de audios grabados en la Casa Rosada. Es un golpe directo a la libertad de prensa.

El contexto es grave. La filtración de los audios de Karina Milei ocurre en medio de un escándalo de corrupción más amplio.

El pasado 20 de agosto, se revelaron grabaciones donde un funcionario detallaba un esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En esos audios, la hermana del presidente, Karina Milei, es señalada como una de las beneficiarias de este presunto plan.

El esquema de sobornos involucraría a la empresa farmacéutica Suizo Argentina y se habría llevado a cabo con el conocimiento del propio presidente.

#ULTIMAHORA

🚨 ADIÓS al Gobierno Libertario de @JMilei



Así tuvo que escapar Milei con su hermana después del escándalo de corrupción en el cual él y su hermana se robaron el dinero de los discapacitados en Argentina. Esto se da justo unos meses antes de las elecciones.



Me… pic.twitter.com/eoAn4X35ir — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 27, 2025

Aunque los audios más recientes no mencionan este escándalo, el periodista Mauro Federico ha afirmado tener cincuenta minutos de grabaciones de la hermana del presidente.

“No nos van a callar”

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) reaccionó con contundencia. Hablan de «criminalización a la prensa». Dicen que los allanamientos violan el derecho de preservar las fuentes periodísticas.

Un derecho fundamental en una democracia.

Desde Carnaval, son tajantes: «No nos van a callar». Jorge Rial, uno de los periodistas señalados, fue más allá: «El régimen de Javier Milei (…) va directo contra la libertad de prensa y expresión».“Abuso de autoridad”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que impulsó la denuncia, ha sido a su vez denunciada.

El abogado Gregorio Dalbón, defensor de la líder opositora Cristina Fernández de Kirchner, acusó a Bullrich de «abuso de autoridad».

En su denuncia, argumenta que el objetivo es «amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa».

Te simplificamos el ESCANDALO en ARGENTINA.

El dinero que se está robando KARINA MILEI , hermana del presidente, es de los medicamentos para los discapacitados. (audios filtrados) pic.twitter.com/sbqrX6Dmql — PIENSAPRENSA 355 mil Seguidores (@PiensaPrensa) August 24, 2025

La demanda, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, surge tras la solicitud de su ministerio para allanar los domicilios de dos periodistas que divulgaron audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Según la denuncia de Dalbón, el Gobierno ha instrumentalizado una acusación penal «con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa».

Esta acción, añade el abogado, es «manifiestamente contraria a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión».

Elecciones Milei

El reclamo se apoya en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional. El artículo 14 establece el derecho de todos los ciudadanos a «publicar sus ideas sin censura previa».

La denuncia de Dalbón argumenta que el pedido de allanamiento es una «medida intimidatoria» que busca «paralizar la actividad periodística».

Además, se señala que la demanda penal contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico representa una «violación flagrante» a los principios de libertad de expresión.

Esto, ya que el periodismo no debe ser perseguido por divulgar información de interés público ni obligado a revelar sus fuentes.

A días de las elecciones legislativas en Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei se enfrenta a un nuevo escándalo



Audios revelan un esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad



Conversé con Celeste Tossolini @celestossolini en @Radio_Formula pic.twitter.com/IAtPfgkr1K — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 31, 2025

La situación es clara. El Gobierno busca silenciar a quienes revelan sus problemas internos. No solo se trata de una filtración, sino de un posible esquema de corrupción que salpica a la cúpula del poder.

Con elecciones a la vuelta de la esquina, Milei arremete contra el periodismo. Es un intento de controlar la narrativa.

De evitar que la ciudadanía conozca la verdad. La libertad de prensa está bajo ataque en Argentina. Y la democracia está en riesgo.