Sin Vida: Mujer y Niña Desaparecidas en Azcapotzalco

Macabro hallazgo en una unidad habitacional de Azcapotzalco. Encuentran los restos óseos de una madre y su hija desaparecidas desde 2023

Regeneración, 24 de marzo de 2026.– Una mujer y su pequeña hija de cinco años fueron localizadas sin vida dentro de un departamento particular. Ambas víctimas contaban con fichas de búsqueda activas emitidas por las autoridades desde el año pasado.

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en una Unidad Habitacional de la alcaldía Azcapotzalco. Los cuerpos presentaban un estado de descomposición muy avanzado al momento de ser descubiertos por un familiar.

El padre de la mujer y abuelo de la menor no tenía contacto con ellas desde hace meses. Él decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La ausencia de noticias durante ocho meses motivó la intervención de las autoridades ministeriales correspondientes. Lamentablemente, la búsqueda terminó con la confirmación del deceso de ambas integrantes de la familia.

Escena del Crimen Descubierta

El familiar acudió al inmueble con los documentos oficiales de búsqueda para intentar localizarlas personalmente. Al llegar al domicilio, notó que la puerta principal estaba bloqueada por un sillón desde el interior.

A pesar del obstáculo, el hombre logró ingresar a la vivienda para revisar las habitaciones del lugar. «Encontró a su nieta de cinco años sobre una cama» durante la inspección visual del sitio.

La escena mostraba indicios de una situación irregular que dificultó el acceso inicial al departamento. El cuerpo de la madre fue hallado con medio cuerpo dentro de una lavadora de ropa.

Esta disposición de los restos óseos sugiere una posible alteración de la escena por terceros involucrados. Los indicios encontrados en el lugar ya están bajo análisis estricto de los peritos especialistas.

Intervención de las Autoridades

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al reporte para resguardar la zona del incidente. Los agentes confirmaron la presencia de restos óseos y procedieron a acordonar todo el departamento inmediatamente.

La gravedad del caso obligó a notificar de forma urgente a la Fiscalía de Feminicidios local. Expertos en criminalística recolectaron evidencias biológicas y materiales para esclarecer las causas de muerte.

La policía capitalina mantiene una vigilancia estrecha en los alrededores de la Unidad Habitacional mencionada. Se busca determinar si existían antecedentes de violencia doméstica reportados por los vecinos del edificio.

La investigación científica será fundamental para reconstruir los hechos ocurridos durante estos últimos ocho meses. La autoridad ministerial trabaja para identificar a posibles sospechosos relacionados con este doble fallecimiento.

Investigación por Feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta por el delito de feminicidio. Se realizarán las necropsias de ley para conocer la fecha exacta y motivo de los fallecimientos.

El bloqueo de la puerta es un elemento clave que los investigadores analizan con especial cuidado. «La Fiscalía de Feminicidios ahora investiga el caso» para garantizar justicia a las víctimas del suceso.

Este suceso ha conmocionado a los habitantes de la alcaldía Azcapotzalco por su naturaleza violenta. Los colectivos de búsqueda exigen mayor celeridad en la localización de mujeres reportadas como ausentes.

Justicia para la menor y su madre es la demanda principal de los familiares afectados. El proceso legal continuará hasta agotar todas las líneas de investigación posibles sobre el hallazgo.