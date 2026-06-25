Brugada: Triunfo Mundialista con 800 mil Asistentes en CDMX

La Ciudad de México reporta saldo blanco tras los festejos por el triunfo mundialista. 800 mil personas celebraron en espacios públicos

Regeneración, 24 de junio de 2026.– La capital del país vivió una jornada de alegría desbordada.

Unos 800 mil asistentes celebraron el triunfo de la Selección Mexicana.

La transmisión del partido mundialista congregó a multitudes en plazas.

Clara Brugada reportó «saldo blanco y la asistencia de 800 mil personas» durante los festejos.

Tras finalizar el encuentro deportivo, la paz prevaleció en todo momento.

Las autoridades destacaron el comportamiento ejemplar de los aficionados presentes allí.

La Secretaría de Gobierno aseguró que el operativo permitió que «el evento se desarrollara de manera ordenada y segura».

No se registraron incidentes mayores que afectaran la tranquilidad del festejo.

Esta noche más de 800 mil personas celebran en las calles de la #CapitalDeLaTransformación el triunfo histórico de nuestra selección. Celebremos protegiéndonos todos y sin generar riesgos.



¡Una vez más demostramos que somos la mejor sede mundialista! pic.twitter.com/V9qN8MqIJE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 25, 2026

Acciones preventivas para la seguridad ciudadana

Como parte de la estrategia, se aplicaron controles viales estrictos.

El personal operativo retiró bebidas alcohólicas en diversos puntos públicos.

Estas acciones buscaban inhibir el consumo fuera de zonas autorizadas.

Las dependencias realizaron el «decomiso y retiro de bebidas alcohólicas en diversos puntos» de la ciudad.

A la par de estos controles, se mantuvo la vigilancia continua.

El objetivo central fue preservar las condiciones de seguridad pública.

La administración buscó «mantener condiciones de seguridad para los asistentes» durante todo el evento.

La coordinación entre los diversos cuerpos de seguridad fue fundamental hoy.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que la jornada por el partido México vs. Chequia concluyó con saldo blanco y una asistencia histórica de más de 800 mil personas, quienes disfrutaron de los distintos espacios habilitados en la ciudad en un ambiente seguro, ordenado y… pic.twitter.com/As6LOBYEba — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) June 25, 2026

Balance oficial y perspectivas próximas

Los festejos concluyeron con éxito tras el importante triunfo deportivo.

El gobierno local prepara ahora el reporte final de resultados.

Se evaluará minuciosamente el impacto de las acciones preventivas realizadas.

La administración presentará en breve «un balance detallado de las acciones implementadas durante los festejos» realizados.

De esta manera, la ciudad demuestra capacidad operativa en eventos.

Se analizarán los resultados en materia de movilidad y protección civil.

La autoridad evaluará los «resultados obtenidos en materia de seguridad, movilidad y protección civil» detalladamente.

La ciudadanía respondió positivamente a los llamados de orden público.