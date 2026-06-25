Brugada: Triunfo Mundialista con 800 mil Asistentes en CDMX

La Ciudad de México reporta saldo blanco tras los festejos por el triunfo mundialista. 800 mil personas celebraron en espacios públicos
Regeneración, 24 de junio de 2026.– La capital del país vivió una jornada de alegría desbordada.
Unos 800 mil asistentes celebraron el triunfo de la Selección Mexicana.
La transmisión del partido mundialista congregó a multitudes en plazas.
Clara Brugada reportó «saldo blanco y la asistencia de 800 mil personas» durante los festejos.
Tras finalizar el encuentro deportivo, la paz prevaleció en todo momento.
Las autoridades destacaron el comportamiento ejemplar de los aficionados presentes allí.
La Secretaría de Gobierno aseguró que el operativo permitió que «el evento se desarrollara de manera ordenada y segura».
No se registraron incidentes mayores que afectaran la tranquilidad del festejo.
Acciones preventivas para la seguridad ciudadana
Como parte de la estrategia, se aplicaron controles viales estrictos.
El personal operativo retiró bebidas alcohólicas en diversos puntos públicos.
Estas acciones buscaban inhibir el consumo fuera de zonas autorizadas.
Las dependencias realizaron el «decomiso y retiro de bebidas alcohólicas en diversos puntos» de la ciudad.
A la par de estos controles, se mantuvo la vigilancia continua.
El objetivo central fue preservar las condiciones de seguridad pública.
La administración buscó «mantener condiciones de seguridad para los asistentes» durante todo el evento.
La coordinación entre los diversos cuerpos de seguridad fue fundamental hoy.
Balance oficial y perspectivas próximas
Los festejos concluyeron con éxito tras el importante triunfo deportivo.
El gobierno local prepara ahora el reporte final de resultados.
Se evaluará minuciosamente el impacto de las acciones preventivas realizadas.
La administración presentará en breve «un balance detallado de las acciones implementadas durante los festejos» realizados.
De esta manera, la ciudad demuestra capacidad operativa en eventos.
Se analizarán los resultados en materia de movilidad y protección civil.
La autoridad evaluará los «resultados obtenidos en materia de seguridad, movilidad y protección civil» detalladamente.
La ciudadanía respondió positivamente a los llamados de orden público.