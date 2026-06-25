México: Solidaridad con Venezuela tras Sismos Recientes

El gobierno de México ofrece apoyo humanitario a Venezuela ante los terremotos registrados. Sheinbaum reafirma solidaridad

Regeneración, 24 de junio de 2026.– El gobierno mexicano manifestó su firme solidaridad con el pueblo venezolano.

Esto ocurre tras los fuertes terremotos que sacudieron dicho país.

La Cancillería mexicana activó de inmediato sus canales de comunicación diplomática.

El canciller Roberto Velasco Álvarez confirmó que «el gobierno de México expresó su solidaridad con Venezuela».

Posteriormente, las autoridades precisaron el alcance de esta medida humanitaria.

México puso a disposición todo el apoyo necesario para la nación.

El funcionario destacó que el país ofrece «toda la solidaridad y el apoyo que requiera» ante la crisis.

El respaldo busca mitigar los daños sufridos por la población afectada.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

Instrucciones del Poder Ejecutivo federal

La ayuda fue coordinada directamente desde la Presidencia de México.

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo giró instrucciones precisas este mismo miércoles.

El canciller Velasco Álvarez señaló que «por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum» se notificó la oferta.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera. Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 25, 2026

México mantiene su compromiso histórico de auxilio en desastres internacionales.

En concordancia con esta línea política, se enfatizó la fraternidad regional.

La administración mexicana busca colaborar estrechamente con las autoridades venezolanas ahora.

El funcionario escribió: «Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles».

Esta declaración subraya la postura oficial ante la emergencia vivida allá.

Venezolano se graba corriendo las escaleras de su edificio mientras ocurría los dos terremotos que azotaron Venezuela, se pueden ver como las escaleras están agrietadas. pic.twitter.com/PWcRqTq87I — 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) June 25, 2026

Preparación para la ayuda humanitaria

Tras el anuncio oficial, se gestionan los recursos de apoyo.

El gobierno federal evalúa los requerimientos técnicos y materiales necesarios.

Se espera que el equipo especializado brinde «el apoyo que requiera ante la situación que enfrenta» el país hermano.

México prioriza la respuesta inmediata ante cualquier desastre natural mayor.

Siguiendo el protocolo, los funcionarios se mantienen atentos a las solicitudes.

Venezuela contará con la asistencia técnica que sea necesaria pronto.

El gobierno reafirma que México brinda «solidaridad y el apoyo que requiera» el pueblo venezolano ante sismos.

La cooperación internacional es fundamental para afrontar estos momentos de adversidad.