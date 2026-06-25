Michelle Bolsonaro: Falta de Respeto del Senador Flávio Bolsonaro

Michelle Bolsonaro acusa de maltrato a su hijastro Flávio. La tensión familiar escala en medio de la precampaña presidencial brasileña

Regeneración, 24 de junio de 2026.– La relación entre Michelle Bolsonaro y su hijastro atraviesa un momento crítico.

La exprimera dama denunció públicamente una agresión verbal telefónica por parte del senador.

Ella afirmó en redes sociales: «Fue muy grosero. Me faltó el respeto y me trató muy mal».

El conflicto surge ante diferencias sobre los candidatos apoyados por el partido.

Tras este incidente, la figura de Michelle cobra mayor relevancia política nacional.

Ella dirige el directorio femenino del Partido Liberal y moviliza bases conservadoras.

El enfrentamiento ocurre mientras «la precampaña presidencial de Flávio Bolsonaro lidia con una crisis» por audios comprometedores.

La unidad del grupo político se fractura visiblemente ante estos eventos.

Respuesta y desmentido del precandidato

Ante las acusaciones vertidas, Flávio Bolsonaro reaccionó con prontitud este miércoles.

El senador negó rotundamente haber incurrido en conductas de maltrato o humillación.

Él sostuvo: «Nunca le falté el respeto, nunca maltraté ni humillé a una mujer en mi vida».

Expresó sorpresa ante el video publicado por su madrastra en Instagram.

Sin embargo, las discrepancias sobre la estrategia electoral persisten en el instituto.

Michelle cuestionó previamente decisiones de la cúpula partidista respecto a candidaturas estatales.

Ella denunció además un supuesto «ataque coordinado de los hermanos de Flávio» dentro del entorno familiar.

La disputa interna complica el camino hacia los comicios de octubre.

Contexto de la campaña presidencial brasileña

El escenario electoral brasileño se vuelve cada vez más complejo y volátil.

Flávio Bolsonaro enfrenta dificultades tras la revelación de audios sobre financiamiento ilícito.

Los sondeos actuales sitúan al senador «varios puntos por detrás del presidente Luiz Inácio Lula da Silva» en intención.

La situación familiar impacta directamente en su proyección como aspirante presidencial.

Sumado a esto, el entorno político alrededor del exmandatario está fragmentado.

Jair Bolsonaro permanece condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe.

Michelle ha sido mencionada como una «posible aspirante presidencial» tras la inhabilitación de su esposo.

El futuro del Partido Liberal depende de resolver estas fisuras internas.