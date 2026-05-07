BTS con Sheinbaum y una fervorosa multitud

La música y los valores unen a México y Corea del Sur dijo Sheinbaum al recibir a BTS en Palacio Nacional. Más de 50 mil Armys en el Zócalo

Regeneración, 6 de mayo de 2026. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México se registró una afluencia de cerca de 50 mil personas en el Zócalo capitalino y el evento concluyó sin incidentes.

Y es que como se sabe la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al grupo BTS.

Cuyos integrantes saludaron desde un balcón a las 50 mil personas que asistieron al Zócalo capitalino.

Sheinbaum

“Con una hermosa sencillez BTS saludó a su ‘A.R.M.Y’ y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el Zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo.

El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión”, informó a través de sus redes sociales.

La Jefa del Ejecutivo Federal reconoció a la agrupación como una de las más queridas por las y los jóvenes de México. “La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, agregó.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) el evento concluyó sin incidentes.

«…, gracias a que se implementó un operativo interinstitucional que salvaguardó la integridad de los 50 mil asistentes y de la ciudadanía en general».

Grupo

BTS (abreviatura de Bangtan Sonyeondan) es una boy band surcoreana formada por siete integrantes: RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook.

Más allá de ser un grupo de pop coreano (K-pop), se han convertido en un fenómeno cultural global que ha redefinido la industria musical moderna.

A diferencia de otros grupos prefabricados, BTS destaca por su autenticidad y mensaje social.

Sus canciones abordan temas profundos como la salud mental, el amor propio y las críticas al sistema educativo.

Fusionan géneros como el hip hop, R&B, EDM y pop con letras introspectivas.

Han encabezado las listas de Billboard en múltiples ocasiones, llenado estadios en todo el mundo y recibido nominaciones al Grammy.

ARMY

Su legión de seguidores (Adorable Representative M.C. for Youth), una de las comunidades de fans más organizadas y poderosas del mundo.

Ello en el contexto de México como uno de los mercados más importantes para el grupo en América Latina.

Su impacto trasciende lo musical, convirtiéndose en un asunto de relevancia económica y política.

Récords de Conciertos

Para sus presentaciones de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), agotaron boletos en apenas 37 minutos, con una fila virtual de más de 1.1 millones de personas.

Se estima que su presencia en la Ciudad de México generará aproximadamente 1,861 millones de pesos en sectores como hotelería, transporte y comercio.

El fenómeno ha sido tal que la presidencia de México ha intervenido diplomáticamente para solicitar más fechas de conciertos ante la alta demanda de la juventud mexicana.

El «efecto BTS» ha impulsado el interés por el idioma coreano, la gastronomía y el turismo hacia Corea del Sur desde México.