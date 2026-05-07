Éxito en Simulacro Nacional 2026 en la CDMX

Jefa Clara informa que participaron 8.6 millones de personas con una efectividad del 98.75% en altavoces del C5

Regeneración, 6 de mayo de 2026.– La Jefa de Gobierno destacó la participación de 8.6 millones de personas en la capital.

El sistema de altavoces del C5 registró una efectividad operativa del 98.75 por ciento.

Este ejercicio refuerza la cultura de prevención y la respuesta institucional ante emergencias.

Los ciudadanos demostraron un alto nivel de organización durante el evento.

“Este simulacro es un éxito colectivo”, afirmó la mandataria Clara Brugada Molina durante el reporte.

La funcionaria señaló que los resultados reflejan el compromiso de la ciudadanía organizada.

Sostuvo que la capital está cada vez más preparada para enfrentar riesgos sísmicos.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno fue fundamental para el ejercicio.

Despliegue operativo y respuesta institucional

Más de 20 mil servidores públicos se desplegaron en las 72 coordinaciones territoriales.

La policía capitalina vigiló los mil 20 cuadrantes con 17 mil 244 elementos operativos.

Se utilizaron helicópteros Cóndores para supervisar la ciudad desde el aire.

No se reportaron incidentes mayores durante el desarrollo de las actividades.

La jefa de Gobierno insistió en que “la alerta sísmica funciona y salva vidas” diariamente.

Aseguró que continuarán fortaleciendo el sistema para proteger a todos los habitantes.

Destacó el apoyo de la Sedena, Marina y la Guardia Nacional en las labores.

“Cada ejercicio fortalece nuestra preparación”, puntualizó Brugada sobre la importancia de estas prácticas.

Infraestructura protegida y resultados técnicos

Se registraron 30 mil 753 inmuebles que participaron activamente en la evacuación masiva.

El tiempo promedio de salida fue de un minuto con 48 segundos en total.

La Secretaría de Obras revisó puentes y mercados públicos para garantizar su estabilidad.

El sector salud movilizó a 82 mil personas entre médicos y pacientes.

Clara Brugada hizo un llamado a escenarios más complejos para los próximos ejercicios preventivos.

“Debemos seguir mejorando todos los días”, expresó respecto a los protocolos de actuación institucional.

El objetivo planteado por la autoridad es reducir los tiempos de evacuación significativamente.

La ciudad busca bajar la respuesta a menos de 60 segundos en el futuro.