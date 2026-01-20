BTS, petición histórica de jóvenes: Sheinbaum, Tickemaster aclare

ARMYs claman info. Profeco exhorta a Ticketmaster a revelar precios, sobrecostos, asignación de lugares, «tarifas dinámicas»: BTS CDMX

Regeneración, 19 de enero 2026– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hará una solicitud oficial a Ticketmaster para que divulgue información completa y transparente en relación a la venta de entradas para los conciertos de BTS en la Ciudad de México.

Peticiones

진 (Jin) 'RUNSEOKJIN_EP.TOUR' THE MOVIE Visualizer

한국, 일본 모두 절찬 상영 중!🏃‍♂️



🔎 Official website: https://t.co/mruRMVwGIS

*Available in SCREENX, 4DX and ULTRA 4DX.

— BTS_official (@bts_bighit) January 9, 2026

Este hecho ocurre tras recibir más de 4,000 peticiones de consumidores, según lo indicado por su director, César Iván Escalante.

El llamado se da en medio de grandes expectativas por el regreso del grupo surcoreano al país y a pocos días del comienzo de la preventa.

Esto provocó que el ARMY mexicano expresara sus quejas a causa de la falta de claridad en precios, tarifas y la asignación de asientos.

Escalante explicó que la Profeco ha recibido 4,746 peticiones para asegurarse de que se comparta oportunamente información importante.

Datos

Entre estos datos se encuentran el mapa de asientos, los precios finales, los costos extra, las condiciones de compra y el contenido de los paquetes especiales.

“Hemos verificado que los datos personales de los compradores se resguarden adecuadamente.

Los usuarios firman un documento que compromete a la empresa a proteger esta información”, indicó el funcionario.

“Qué bueno que vienen porque era una petición histórica de los jóvenes mexicanos”, señaló la presidenta @Claudiashein sobre los conciertos de #BTS en Ciudad de México.



— Canal 22 México (@Canal22) January 19, 2026

Añadió que hay comunicación constante con la boletera y que el llamado se enviará para que se dé a conocer la información que los consumidores han solicitado.

Relevancia

Por otro lado, Sheinbaum calificó como histórica la próxima llegada de BTS a México, subrayando la relevancia cultural y social del grupo surcoreano.

“Es maravilloso que vengan, pues era una petición histórica de los jóvenes mexicanos”, dijo sonriendo desde Palacio Nacional.

El director de Profeco indicó que, según los datos disponibles, habrá dos preventas y una venta general:

Una exclusivamente para miembros del club oficial del grupo y otra relacionada con instituciones financieras que apoyan a la boletera.

El llamado también pedirá que se especifique cuántas entradas se otorgarán en cada fase de venta, con el objetivo de evitar confusión y prácticas desleales.

BTS

Bangtan Sonyeondan (BTS), o “Boy Scouts a prueba de balas”, también conocido como Bangtan Boys o simplemente Bangtan, es un grupo musical surcoreano creado en 2013.

Está formado por siete miembros: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Aunque fue creado con un enfoque principalmente de hip hop, incluye una amplia gama de géneros en su música.

#BoletindePrensa

Profeco exhorta a OCESA a proporcionar información clara y veraz en la venta de boletos para espectáculos



— Profeco (@Profeco) January 19, 2026

Representa un fenómeno comercial a nivel internacional, especialmente atrayendo a un público juvenil.

Un producto creado que resulta apropiado para las nuevas generaciones, ya que son ritmos pegajosos, sin un contenido reflexivo.