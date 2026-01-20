Sheinbaum: Plan de justicia para jornaleros de San Quintín

El plan social presentado por Sheinbaum pretende asegurar los derechos laborales y sociales de los trabajadores del campo

Regeneración, 19 de enero 2026– Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer un plan global de justicia social y laboral enfocado en los jornaleros agrícolas de San Quintín, en Baja California.

Acciones coordinadas

Asimismo, la mandataria anunció que habrá acciones coordinadas para Sonora y Baja California Sur.

Reconoció que la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas en esta área es histórica y que aún se emplean prácticas empresariales que afectan sus derechos laborales.

Sheinbaum indicó que uno de los puntos clave del plan es asegurar que todos los jornaleros tengan acceso a la seguridad social.

Esto es crucial, considerando que existen empresas que todavía no formalizan el empleo de su personal.

Condiciones laborales

Enfatizó que el propósito es garantizar condiciones laborales justas y un acceso real a derechos fundamentales.

Estos trabajadores son fundamentales para una de las actividades económicas más significativas del país.

En cuanto a salud, explicó que se mejorará la atención médica mediante el sistema del IMSS-Bienestar, que antes se llamaba IMSS-Coplamar.

Ahora se integrará al régimen normal, lo que permitirá que personas sin seguridad social reciban atención en los hospitales de la zona.

Educación

El plan también incluye la ampliación de la infraestructura educativa, con la construcción y mejora de escuelas desde nivel primaria hasta educación media superior.

La meta es responder a las necesidades de las familias jornaleras y ofrecer mejores oportunidades a niñas, niños y jóvenes de San Quintín.

También se llevará a cabo una atención específica en temas de bienestar social, con programas enfocados que atiendan las condiciones particulares de la región.

Esfuerzo integral

La presidenta subrayó que es un esfuerzo integral que une salud, educación, empleo y desarrollo social, bajo un enfoque de justicia social y laboral.

En apoyo a esta iniciativa, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, manifestó públicamente su respaldo y dio la bienvenida a la presidenta.

A través de sus redes sociales, indicó que el estado apoyará el plan de justicia para los jornaleros agrícolas de San Quintín.

Además, reafirmó su compromiso de avanzar de manera conjunta con el Gobierno de México.