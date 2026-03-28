Cae el «Comandante Galindo», un líder del CJNG en Edomex

Se le buscaba por delitos como secuestro, extorsión, trata de personas y robo de combustibles en municipios del Edomex

Regeneración, 28 de marzo 2026– Durante un operativo en colaboración entre organismos federales y estatales, se detuvo a Ramiro Ulises “N”, conocido como“Comandante Galindo”, un supuesto líder local de un grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que actuaba en varios municipios del Estado de México.

Operativo

El operativo fue liderado por miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esto se llevó a cabo en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional (GN).

También participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

El arrestado está siendo investigado por su posible implicación en delitos graves, como secuestro exprés con fines de extorsión.

Asimismo, homicidio, privación de libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos y delitos relacionados con la salud.

Detención

Según las investigaciones, la detención se llevó a cabo tras una orden de aprehensión relacionada con eventos ocurridos en 2025.

En ese momento, el ahora detenido, junto con tres cómplices, habría retenido a una víctima.

De acuerdo con las pesquisas, los atacantes, armados, llevaron a la persona a un lugar en el oriente del Estado de México.

Los implicados se habrían presentado como miembros del CJNG, y le habrían obligado a participar en acciones ilícitas.

Y amenazaron a la víctima con hacerle daño a ella y a su familia si no accedía a transportar drogas hacia Tijuana y Baja California.

Cambio de residencia

Las autoridades informaron que para evitar ser capturado, “Comandante Galindo” cambió su residencia del oriente del estado a Malinalco.

Después de labores de inteligencia y vigilancia, las fuerzas de seguridad lograron localizarlo y llevar a cabo un operativo que resultó en su arresto.

Según información del Mando Unificado Zona Oriente, el aprehendido sería el líder de una célula criminal autodenominada “Operativa Delta”.

Este grupo operaba en localidades como San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Temascalapa y Otumba.

Actividades delictivas

Las principales actividades delictivas atribuidas a esta célula son el robo de hidrocarburos, la venta de drogas y la privación de libertad.

Además de trata de personas, secuestro, homicidio y la gestión de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Tras su arresto, Ramiro Ulises “N” fue llevado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

Quedará a disposición de las autoridades judiciales, que decidirán sobre su situación legal en los días siguientes.