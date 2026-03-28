Rusia prohíbe proyectar el film «Mr. Nobody contra Putin»

El Tribunal Central de Cheliábinsk ha prohibido la proyección en Rusia de “Mr. Nobody contra Putin”, ganador del Óscar

Regeneración, 28 de marzo 2026– Hoy la justicia rusa ha clasificado a Pável Talankin, creador de Mr. Nobody contra Putin, como “agente extranjero”, una etiqueta utilizada en Rusia para identificar a individuos, entidades o medios que están bajo influencia extranjera, ya sea ideológica o financiera.

«Agente extranjero»

Esta información se ha añadido a la lista de ‘agentes extranjeros’ del Ministerio de Justicia, lista que se actualiza cada viernes.

El día anterior, el Tribunal Central de Cheliábinsk impidió la difusión en el país del documental ganador del Oscar.

El Tribunal argumentó que la película presenta una «visión negativa hacia la operación militar rusa en Ucrania y el actual Gobierno» ruso.

Asimismo, acusó a Talankin de incluir la bandera de la Legión Libertad de Rusia.

Legión Libertad

Este batallón está formado por rusos en desacuerdo con el Kremlin que luchan junto al Ejército ucraniano contra las fuerzas rusas.

Como resultado, la Fiscalía concluyó que el documental constituye «una propaganda de extremismo y terrorismo».

También se criticó la presencia de imágenes de menores sin el permiso adecuado de sus padres.

La película se basa en las grabaciones realizadas durante dos años por Pável Talankin, un profesor de una escuela en el pueblo de Karabash.

Karabash

Esta localidad se encuentra en la región rusa de los Urales, específicamente en Cheliábinsk, a mil 400 kilómetros al este de Moscú.

Después, el documentalista dejó el país llevando con él el material grabado.

Pável Talankin trabajó en la cinta hoy prohibida bajo la guía del documentalista estadounidense David Borenstein.

Capturó la vida cotidiana en la escuela rusa para evidenciar la radicalización nacionalista de la educación tras el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022.

Estreno

El estreno del documental tuvo lugar el 25 de enero de 2025 en el Festival de Cine de Sundance.

Allí recibió el premio especial del jurado y ganó el Oscar al mejor documental a mediados de marzo.

Mientras tanto, medios de comunicación y blogueros nacionalistas rusos han acusado a Talankin de ser un traidor.