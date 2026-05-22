California: No Comprar Gasolina en Chevron por Precios Altos

El gobernador de California, Gavin Newsom, recomendó evitar las estaciones de Chevron debido a los elevados costos del combustible

Regeneración, 21 de mayo de 2026.– El gobernador de California, Gavin Newsom, intensificó su disputa con las grandes corporaciones petroleras por los costos de los combustibles.

La administración estatal solicitó formalmente a los conductores evitar el abastecimiento en las estaciones de servicio de la empresa Chevron.

Esta recomendación busca proteger la economía familiar durante los numerosos viajes programados por el Día de los Caídos.

Los funcionarios públicos sugirieron buscar opciones de suministro alternativas que resulten más económicas para los usuarios locales.

Por esta razón, la oficina del mandatario demócrata difundió información técnica para orientar las decisiones de compra de los automovilistas.

“La gasolina sin marca proviene de las mismas refinerías, tanques de almacenamiento y oleoductos, y cumple las mismas normas estatales”, publicó la dependencia.

A través de este mensaje oficial, las autoridades intentan desmitificar las supuestas ventajas de adquirir combustibles de firmas transnacionales.

De este modo, el gobierno estatal promueve el consumo inteligente frente a las tarifas excesivas del mercado energético.

El origen del conflicto comercial

Este llamado gubernamental surgió como respuesta directa a una campaña informativa que la petrolera colocó en sus instalaciones.

La compañía distribuidora instaló anuncios impresos donde responsabiliza directamente a las regulaciones climáticas locales por las elevadas tarifas vigentes.

En esos mismos carteles publicitarios, la corporación incluyó códigos digitales para invitar a la población a protestar contra el gobierno.

Los empresarios aseguran que las directrices oficiales de la actual administración perjudican la competitividad económica de la región.

Derivado de estas acusaciones, la administración estatal presentó análisis estadísticos elaborados por la comisión de energía de la entidad.

Los reportes financieros demostraron que los expendios de esta marca cobran tarifas considerablemente más altas que sus competidores directos.

“Las grandes petroleras ya están ganando miles de millones; no permitan que los estafen aún más al pagar de más”, advirtió la oficina.

Por consiguiente, las autoridades calificaron la estrategia publicitaria de la compañía como un intento por justificar cobros excesivos.

Posturas y realidades fiscales

A pesar de las críticas gubernamentales, la organización empresarial defendió firmemente su derecho a mantener informados a los automovilistas.

El portavoz oficial de la corporación energética, Ross Allen, aclaró que la colocación de los anuncios corresponde a una campaña previa.

“Hemos sido muy abiertos sobre la importancia de educar al cliente en California para que nuestros consumidores entiendan”, declaró el representante.

La firma petrolera sostiene que los habitantes deben conocer el destino final del dinero recaudado a través de las tasas impositivas.

Por otra parte, California registra el impuesto a las gasolinas más alto de todos los Estados Unidos actualmente.

Los datos estadísticos de la asociación automotriz confirman que el costo promedio local supera notablemente la media de la nación.

Los representantes de la empresa afectada afirman que las leyes ambientales vigentes encarecen los procesos de refinación y distribución locales.

“Los políticos de California están eligiendo petróleo y combustibles extranjeros por encima de empleos locales”, sentenciaban los polémicos anuncios impresos.