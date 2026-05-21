Omar Chávez es detenido y llevado a penal en Sinaloa

Los motivos del arresto de Chávez aún están en el aire, lo que ha generado gran interés sobre su situación judicial

Regeneración, 21 de mayo 2026– En la mañana del miércoles 20 de mayo de 2026, Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo del famoso boxeador Julio César Chávez, fue capturado por agentes de la Policía Estatal Preventiva en Culiacán, Sinaloa, y llevado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

🥊🚨 ¡SACUDIDA EN LA DINASTÍA CHÁVEZ! DETIENEN A OMAR CHÁVEZ EN SINALOA

La polémica vuelve a golpear con fuerza a la familia del gran campeón mexicano. Este miércoles 20 de mayo de 2026, Omar Alonso Chávez Carrasco, el hijo menor de Julio César Chávez, fue detenido por la Policía… pic.twitter.com/tmhib76Zj9 — apartadomex (@ApartadoMex) May 21, 2026

Detención

La detención ocurrió alrededor de las 08:53 horas, en la sindicatura de Aguaruto, al oeste de la capital de Sinaloa.

Esto, de acuerdo con lo que se encuentra en el Registro Nacional de Detenciones.

Aunque se han compartido ciertos detalles respecto a su detención, las autoridades aún no han declarado el delito específico ni los cargos que enfrenta.

La información oficial acerca del proceso judicial de Omar Chávez sigue siendo confidencial mientras se realizan los trámites necesarios.

Otro hijo de Julio César Chávez es detenido; Omar Chávez acaba en penal de Sinaloa#diariocambio #puebla pic.twitter.com/ZpD0hHtiED — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 21, 2026

Reconocimiento

Omar Chávez es reconocido en el ámbito deportivo por pertenecer a una de las familias más icónicas del boxeo mexicano.

Su arresto ha despertado un gran interés en los medios, causando reacciones en medios tradicionales y plataformas sociales.

Por ahora, se espera que tanto autoridades estatales como federales den más información en las próximas horas.

Omar Chávez, el hijo del célebre Julio César Chávez y hermano de Julio César Chávez Jr., ha seguido la tradición familiar en el boxeo.

Peso súper mediano

Nació el 4 de enero de 1990 en Culiacán y compite en la categoría de peso súper mediano.

Comenzó su carrera profesional el 16 de diciembre de 2006 a los 16 años, ganando contra Jesús García por nocaut en el primer asalto.

Su inicio en el boxeo fue exitoso, con cinco victorias seguidas, cuatro de ellas por nocaut.

El 2 de julio de 2025, Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, fue arrestado en Los Ángeles, California.

Relación con el cártel

En ese momento, se informó que su visa estaba caducada y se le relacionó con actividades del Cártel de Sinaloa.

Su situación generó un gran eco mediático debido a su conexión familiar y sus antecedentes legales.

Luego, el 18 de agosto de 2025, Chávez Jr. fue trasladado a México y se le llevó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11.

Libertad condicional

Finalmente, el 24 de agosto de 2025, Julio César Chávez Carrasco consiguió libertad condicional, lo que le permitió continuar su proceso en libertad.

El juez estableció restricciones, incluyendo no abandonar el país y presentarse periódicamente ante las autoridades en Hermosillo.