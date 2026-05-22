Ollin Yoliztli: estreno de San Blas de la Filarmónica de CDMX

El Centro Cultural Ollin Yoliztli albergará el estreno mundial de San Blas por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México

Regeneración, 21 de mayo de 2026.– La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México interpretará una pieza inédita de la compositora británica Emma Wilde.

Este fin de semana ocurrirá el magno estreno mundial de San Blas bajo una importante dirección musical huésped.

La prestigiosa agrupación del Gobierno capitalino presentará tres magnas composiciones que integran su nuevo programa cultural de la temporada.

Las funciones musicales se llevarán a cabo en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Por este motivo, las autoridades culturales detallaron las fechas específicas para este esperado encuentro de música sinfónica clásica.

Las citas artísticas para el público en general serán el próximo sábado 23 y domingo 24 de mayo.

La venta de los boletos ya está disponible en las taquillas del recinto con atractivos descuentos especiales.

“Las presentaciones se realizarán el sábado a las 18:00 horas y el domingo a las 12:30 horas”, precisaron los organizadores del evento.

El talento musical invitado

Para estas galas, la orquesta capitalina contará con la distinguida participación del experimentado director de orquesta español Ricardo Casero.

El director musical de la Orquesta Reino de Aragón posee una destacada trayectoria internacional construida en Europa y Asia.

Su gran experiencia formativa en diversas academias del mundo aportará frescura interpretativa al ensamble de músicos de la ciudad.

El maestro ha liderado proyectos sinfónicos en los recintos artísticos más exigentes de todo el continente europeo.

Por otra parte, el violonchelista mexicano Luis Vázquez Castro participará como solista durante la interpretación de la segunda obra del repertorio.

El músico originario del estado de Tamaulipas consolidó sus estudios profesionales en la reconocida Orquesta Escuela Carlos Chávez.

Su gran virtuosismo instrumental le ha valido importantes galardones en el Concurso Nacional de Violonchelo “La Superior”.

“Desde 2023 forma parte de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México”, recordaron las autoridades sobre su trayectoria musical.

El repertorio de la jornada

La pieza principal del concierto se encuentra inspirada en los tradicionales paisajes costeros del histórico puerto de Nayarit.

La obra describe pasajes legendarios como el Fuerte de la Contaduría y la famosa narración popular de «La loca del muelle».

Posteriormente, la agrupación ejecutará con maestría artística el Concierto para violonchelo en la menor del compositor alemán Robert Schumann.

La jornada cerrará de manera magistral con la intensa Sinfonía número 7 del creador checo Antonín Dvořák.

Además de los conciertos principales, los asistentes podrán disfrutar de un recital complementario de carácter totalmente gratuito.

“Una hora antes de cada función, ofrecerán un recital gratuito de música de cámara”, confirmaron los promotores de la secretaría de cultura.

Los maestros Kevin Tiboche, Alejandro Márquez y Alfredo Isaac Aguilar interpretarán una pieza clásica en el vestíbulo del complejo.

Dichas actividades musicales buscan enriquecer la oferta cultural disponible para todos los habitantes de la capital del país.