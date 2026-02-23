Gobernadoras y gobernadores apoyan política de paz y seguridad

31 ejecutivos estatales y la Jefa Clara de la CDMX en coordinación permanente con el Gobierno de México, para garantizar paz y seguridad

Regeneración, 22 de febrero de 2026. Por medio de redes sociales las y los titulares de las 32 entidades que conforman la República Mexicana cerraron filas en torno a la política de seguridad en México.

Esto, tras las reacciones por la muerte del Mencho, luego que elementos de la Defensa repelieran un ataque.

Seguidamente se han registrado diferentes actos de violencia en el país como reacción a la muerte del capo. Así como una oleada de fake news y de falsedades.

Filas

Es en ese contexto que la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores emitió un pronunciamiento.

«Ante los hechos ocurridos el dfa de hoy, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) reconoce las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional…»

«…, realizadas en el marco de la ley, orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas».

De igual forma, las y los gobernadores del país «reconocemos el trabajo y la coordinación del Gabinete de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas».

Reconciendo que con compromiso y profesionalismo salvaguardan la integridad y la tranquilidad de la población.

Refrenda

En el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México estamos en sesión permanente dando seguimiento a los eventos de hoy, en coordinación con el Gobierno Federal.



La @SSC_CDMX estará informando sobre cualquier evento de relevancia para las y los capitalinos.… pic.twitter.com/c4aFMIiYTK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 23, 2026

Cabe destacar que los 32 titulares, manifestaron su apoyo a la política de seguridad de la Presidenta Sheinbaum y su compromiso de actuar en el ámbito de sus competencias legales.

«Desde las entidades federativas, refrendamos nuestra disposición de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México».

Asimismo, «espaldar la estrategia nacional de seguridad encabezada por la Presidenta de la República».

E incluso, señalan, «trabajar, desde el ámbito de nuestras competencias, para garantizar la paz y la seguridad de las y los ciudadanos».

Recognizing Mexico’s Security Forces and Bilateral Cooperation 🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/GNPaOgNU7o — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 23, 2026

Cabe destacar que se precisa además que se trata de fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, inteligencia y procuración de justicia.

Nacional

Seguidamente los gobernantes y gobernantas de los estados libres y soberanos de México se comprometieron a impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.

Al tiempo que explicitaron, nuevamente, su apoyo a la presidenta de México.

Asimismo, expresamos nuestro respaldo a la Presidenta de México, «Claudia Sheinbaum Pardo, por la conducción decidida, responsable y estratégica de la política nacional de seguridad».

En redes sociales y medios de información se difundieron noticias falsas en torno a la detención de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho":



❌Falso que se registraron ataques contra civiles en el Aeropuerto de #Guadalajara

❌Falso que se realizaron ataques contra la población en… pic.twitter.com/W2EruIrWqR — InfodemiaMx (@infodemiaMex) February 22, 2026

E insistieron en la responsabilidad de todos los ámbitos de gobierno en la tranquilidad de México.

«La seguridad es una responsabilidad compartida. En unidad y con pleno respeto a la legalidad, seguiremos trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de todas y todos los mexicanos».

Se sabe que el CJNG se fortaleció en los gobiernos priistas y panistas, su red logró establecerse y ampliarse cómodamente durante el mandato calderonista.

Felicidades a las fuerzas Federales por este duro golpe al crimen organizado. pic.twitter.com/HFYngCgMe1 — Laura Yvet A.Mtz.LYAM⚖️ (@LauraYvette4) February 22, 2026

Firmas

El mensaje atentamente firmado, en primer lugar por Marina del Pilar Avila Olmeda, Presidenta de la CONAGO Gobernadora Constitucional de Baja California.

Seguido de todos los gobernadoras y gobernadores de todas las formaciones políticas sin distingo.