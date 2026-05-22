Liberan a mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel

Familiares piden a Relaciones Exteriores que tome una posición firme y asegure el regreso seguro del grupo de mexicanos

Regeneración, 21 de mayo 2026– Los familiares de Al Muatasem Belah Alwiraikat Flores, un joven de Pachuca que fue capturado por fuerzas israelíes mientras se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, han comunicado que los cinco mexicanos que estaban retenidos han sido liberados y se espera que lleguen a México entre el viernes y el sábado.

La hermana de Al Muatasem Belah Alwiraikat Flores, el hidalguense interceptado por el ejército Israelí, informó que su familiar ya fue liberado y que por ahora se encuentra en el aeropuerto de Estambul, en Turquía. pic.twitter.com/YiK9FofKIb — El Universal Hidalgo (@UniversalHgo) May 21, 2026

Liberación

Según lo informado por los parientes del hidalguense, la liberación se produjo después de varios días de preocupación.

Esto ocurrió además por la intensa presión internacional después de los eventos ocurridos en el Mar Mediterráneo.

Donde miembros de la Flotilla Global Sumud denunciaron haber sido atacados de manera violenta por fuerzas militares israelíes en aguas internacionales.

La familia comentó que durante largas horas no pudieron comunicarse con Al Muatasem ni con el resto de la delegación mexicana.

As imagens documentam a chegada a Istambul dos ativistas da "Flotilla de la Firmeza", após terem sido deportados pela ocupação na sequência do seu rapto enquanto navegavam rumo à costa de Gaza para romper o bloqueio israelita. pic.twitter.com/aCT1DxDbQZ pic.twitter.com/1nIQK3WOkL — 💚☫❤️ Zeinab 🇧🇷 (@khorshide_s) May 21, 2026

Violación a derechos humanos

Esta fue una situación que consideraron como una violación a sus derechos humanos y un acto de intimidación hacia una misión civil de ayuda humanitaria.

Los familiares recordaron que el barco Sirius, en el que viajaba el pachuqueño, fue chocado por un buque militar.

Mientras que otro barco de la flotilla, el Giroma, recibió disparos que pusieron en peligro la vida de la tripulación.

Asimismo, reiteraron su pedido al Gobierno de Hidalgo y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que mantengan el apoyo diplomático.

Así están llegando los activistas de la @gbsumudflotilla con signos mas que evidentes de tortura. Todo esto sigue ocurriendo con el beneplácito de los Gobiernos de la UE. #Flotilla https://t.co/yh21spmHcz — Óscar Guisado🔻💜✊ (@ogb1995) May 21, 2026

Regreso

Así como para asegurar el regreso seguro de sus compatriotas.

Afirmaron que, aunque la noticia de la liberación es un alivio, permanecerán alerta sobre el estado físico y emocional de los mexicanos cuando regresen al país.

Además, solicitaron una postura más firme a la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a este caso.

La flotilla que llevaba ayuda humanitaria hacia Gaza fue detenida por las fuerzas de Israel a comienzos de esta semana.

La flotilla por la libertad ha sido liberada

Gran fracaso de @BenGvirItamar que le pedía a @netanyahu “Entrégamelos por mucho tiempo”, pretendía seguir torturándolos pero la presión internacional no se lo permitió. ¡Eres uno de los seres humanos más inmundos que existen, Itamar! pic.twitter.com/NO29t0NGPx — Junne (@Miriam_Junne) May 21, 2026

Arresto

Más de 400 voluntarios y activistas de diversas naciones fueron arrestados durante esta operación, incluyendo al voluntario humanitario de Pakistán, Saad Edhi.

La organización de derechos humanos palestina Adalah aseguró que los activistas que fueron liberados están siendo expulsados de Israel.

Las autoridades en Turquía también confirmaron que varios de los trabajadores humanitarios están siendo llevados a su país.

Este suceso generó un gran interés a nivel internacional después de que surgieron informes sobre el maltrato sufrido por los detenidos.

🚨Flotilla activist: 'These people are SUPER SADISTIC — they laughed all the time



📌They abused us.



📍Shame on you — the whole WORLD is complicit'pic.twitter.com/rdvfzLS4Yw #Freedom_Flotilla #Gaza #Palestine https://t.co/DkFrXBspY6 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 22, 2026

Controversia

La controversia aumentó cuando el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, publicó un video de activistas arrodillados con las manos atadas.

Las imágenes provocaron reacciones negativas de varios países y observadores internacionales, quienes las describieron como inquietantes e inhumanas.

La liberación ocurre en un momento de creciente atención internacional y presión diplomática relacionada con el conflicto en Gaza.

Esto es especialmente relevante en lo que se refiere al acceso humanitario en la zona.

Todavía no se sabe si los barcos de ayuda que participaron en la misión serán devueltos a sus organizadores o si seguirán bajo el control de Israel.