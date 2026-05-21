EE.UU: Un tercio de la isla de Santa Rosa destruido por incendios

El sitio en California alberga 46 especies endémicas. Los terribles incendios consumieron una parte del territorio

Regeneración, 21 de mayo 2026– Un intenso incendio forestal devastó casi un tercio de la isla de Santa Rosa, que forma parte del Parque Nacional de las Islas del Canal en California. Este lugar es hogar de numerosas especies de plantas y animales raros.

🇺🇸 | Un masivo incendio forestal continúa ardiendo en la isla de Santa Rosa después de arrasar más de 14.500 acres. pic.twitter.com/6rc6g4zuk3 — El Frente Global (@EFGDigital) May 20, 2026

Sitio único

Incluyendo algunas especies que solo se pueden encontrar en este sitio único del planeta.

El fuego comenzó el viernes y se ha expandido a cerca de 6,900 hectáreas hasta la noche del martes, convirtiéndose en el incendio más grande del estado en lo que va del año.

Esto fue reportado por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, mencionando que el incendio está contenido en un 26%.

Hasta ahora, las llamas han destruido dos estructuras históricas en la isla y forzaron la evacuación de 11 empleados del Parque Nacional el domingo.

🇺🇸🔥 Un náufrago de 67 años habría provocado accidentalmente el mayor incendio de California en 2026 tras lanzar bengalas SOS en Santa Rosa Island.



El fuego arrasó casi 17,000 acres y destruyó estructuras históricas y raros pinos Torrey. pic.twitter.com/yt05pPPoqH — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) May 21, 2026

Acceso restringido

Esto fue aclarado por el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara. Actualmente, el acceso a la isla está restringido para los visitantes.

El fuego también ha afectado el bosque de pinos Torrey que se encuentra en la isla.

Este pino es una especie nativa rara y en peligro crítico de extinción que crece de forma natural solo en hoy en día en Santa Rosa.

Y también en una pequeña reserva cerca de San Diego, según indica el Servicio de Parques Nacionales.

Bomberos

Los bomberos planean hacer una evaluación de los daños en el bosque el miércoles.

Las Islas del Canal han sido comparadas con las Galápagos en Sudamérica, ya que su aislamiento ha propiciado la evolución de especies únicas.

La isla de Santa Rosa tiene alrededor de 46 especies de plantas y animales que son endémicas, según datos del servicio de parques.

Cal Fire indicó un «comportamiento extremo del fuego» el lunes, pero el martes los vientos mejoraron lo suficiente como para llevar a cabo acciones aéreas.

Fuego más controlado

El crecimiento del fuego fue más controlado que en días anteriores, de acuerdo con el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Las autoridades mencionan que el incendio ha sido “provocado por humanos”, aunque se sigue investigando.

En la parte continental, varios incendios forestales han motivado evacuaciones en el sur de California.

En el condado de Riverside, se han ordenado evacuaciones debido al incendio Bain, que ha alcanzado 560 hectáreas y estaba contenido en un 25 % hasta la mañana del miércoles.

Evacuación

Más de 700 personas están bajo órdenes de evacuación, mientras que otras 18,800 han recibido avisos de evacuación.

Cuatro personas resultaron lesionadas en el incendio y fueron llevadas al hospital, según declaró a CNN la portavoz de CalFire, Maggie Cline De La Rosa.

En otra zona del condado, dos bomberos y un civil sufrieron heridas en el incendio Verona.

También se han emitido órdenes de evacuación para 1,100 personas en riesgo debido al incendio, y otras 1,407 están bajo aviso de evacuación.

Daños

De La Rosa indicó que no puede confirmar cuántas estructuras han sido dañadas o destruidas.

En el condado de Ventura, casi 44,000 personas estaban bajo órdenes de evacuación por el incendio Sandy hasta la noche del martes.

El fuego se expandió con rapidez al inicio de la semana, alentado por vientos fuertes, y arrasó una casa.

Hasta la mañana del miércoles, estaba controlado en un 15 % y ocupa un área de aproximadamente 700 hectáreas.

Incendio Tusil

Más al sur, en el este de San Diego, el incendio Tusil ha llegado a ambos lados de la carretera Interestatal 8.

Este incendio ha destruido 400 hectáreas y está controlado en un 25 %, aunque los bomberos lograron algunos progresos durante la noche, según un informe de Cal Fire.