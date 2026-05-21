Explota y arde auto en Wall Street, Nueva York: Saldo blanco

El auto parece pertenecer a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA); no hay pruebas de un acto intencional

Regeneración, 21 de mayo 2026– Un automóvil se incendió y explotó en el área financiera de Manhattan el martes por la tarde, próximo a la estatua del Toro de Wall Street, en Nueva York, y no se reportaron heridos

💥🚗 #Internacional | ¡Imágenes de impacto! Camioneta explota cerca de #WallStreet en #NuevaYork 🇺🇸🔥

Un SUV Infiniti QX60 plateado se incendió y explotó en el corazón financiero. El fuego, que presuntamente inició por basura en la calle, se extendió al vehículo, encendiendo el… pic.twitter.com/isSFHEi3Px — RETO diario (@retodiariomx) May 20, 2026

Alerta

De acuerdo a reportes de medios locales, la policía y el Departamento de Bomberos de Nueva York llegaron al cruce de Broadway y Stone Street.

Esto sucedió tras recibir múltiples llamadas sobre un auto en llamas.

Una densa nube de humo negro se elevó en la zona, provocando inquietud entre transeúntes y turistas.

Imágenes compartidas por usuarios en la red social X muestran al automóvil consumiéndose lentamente en el fuego.

🧯💥 NEW YORK 🗽| Un auto se incendia y explota, cerca de la zona del Centro Financiero Wall Street.



Se sabe vehículo era un SUV Infiniti QX60 plateado (crossover de lujo con motor de gasolina y un motor V6). Los informes de testigos presenciales y el video muestran un incendio… pic.twitter.com/p1say6028P — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) May 20, 2026

Vehículo

El vehículo se relaciona supuestamente con la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA).

La explosión generó pánico y corridas entre las personas que se encontraban cerca.

Los servicios de emergencia lograron controlar el fuego antes de las 19 horas. Tras apagar las llamas, el vehículo quedó completamente quemado.

Se procedió a limpiar los restos dañados.

Sin víctimas

Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni heridos y aclararon que, hasta ahora, no hay indicios de que fuera un acto intencional.

Las causas del incendio siguen siendo investigadas.

Un incidente previo ocurrió cuando se reportó una fuerte explosión de un automóvil en el barrio de El Bronx, al norte de la ciudad.

Esto tuvo lugar el día en que se conoció la victoria del socialista democrático Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York.

🔴 Explosión y caos en Wall Street

🚨 Un vehículo explotó a metros del famoso Charging Bull, en el distrito financiero de Manhattan, desatando una enorme columna de humo negro y momentos de pánico entre peatones y trabajadores de la zona.

🔥 Bomberos controlaron las llamas pic.twitter.com/3TrQia7gN7 — Radio Stereo Begonia (@BegoniaStereo) May 21, 2026

Reportes

Los primeros informes indicaron que cinco personas resultaron heridas debido al accidente.

Se recibió una llamada sobre el incendio del vehículo alrededor de las 19 horas, en la calle 955 Westchester Ave., entre Intervale Avenue y Kelly Street.

Al llegar al sitio, los agentes controlaron las llamas y brindaron asistencia a los afectados.

#NuevaYork 🚨

Una camioneta explotó junto al Toro de Wall Street en Nueva York



Así fue la gran nube de humo negro en el sur de Manhattan. El vehículo quedó envuelto en llamas a pocos metros del 'Charging Bull', forzando a cientos de transeúntes a huir del sitio para salvar sus… pic.twitter.com/m8pItXs3VH — TSM Noticias (@tsmnoticias) May 20, 2026

Investigación

Las autoridades están investigando las razones que llevaron al incendio del carro y a la posterior explosión.

Hasta el momento, no se sabe si fue un ataque o si fue causado por una falla mecánica.