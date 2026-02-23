Colombia: Juicio a 12 menonitas mexicanos por daños ambientales

Menonitas arrasan 110 hectáreas de bosque nativo, queman palmas de moriche, secan fuentes de agua. Indígenas denuncias despojo

Regeneración, 22 de febrero de 2025. En redes sociales llaman la atención al juicio de 12 mexicanos, menonitas líderes de sus comunidades acusadas de arrasar bosque nativo en Meta, Colombia.

Y que de acuerdo con un comunicado oficial, los procesados habrían deforestado terrenos en el municipio de Puerto Gaitán entre 2016 y 2021.

Esto, “sin contar con los permisos y/o autorizaciones legales” exigidos por la normativa ambiental colombiana.

Fiscal

Según la Fiscalía, enfrentarán cargos por “tala de bosque natural”, debido a ampliación agrícola en zonas rurales del Meta.

Por otra parte, imágenes satelitales muestran la fuerte deforestación en Liviney, uno de los asentamientos menonitas más conocidos en la región.

Así, la expansión de cultivos a gran escala, soja y maíz, habría implicado la eliminación de cobertura forestal.

El proceso judicial se centrará en determinar la responsabilidad individual de los acusados en la transformación de estos terrenos.

Llegan

Los menonitas llegaron a la región llanera en 2014, cuando adquirieron extensos predios para desarrollar proyectos agrícolas.

Desde entonces, han protagonizado tensiones con comunidades indígenas que reclaman parte del territorio como ancestral.

El juicio contra los 12 ciudadanos mexicanos marcará un precedente en Colombia en materia de responsabilidad penal por deforestación ligada a expansión agrícola en zonas sensibles ambientalmente.

Cabe destacar que la Fiscalía General de la Nación los imputó por daño a los recursos naturales e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Se les acusa de talar ilegalmente más de 110 hectáreas de bosque nativo, quemar palmas de moriche, secar fuentes de agua y construir un puente vehicular sin licencia ambiental entre 2016 y 2021.

El juicio estaba programado para finales de 2025, pero fue aplazado hasta enero y febrero de 2026 debido a cierres judiciales y la inclusión de nuevas partes afectadas en el proceso.

Indígenas

Y es que además, portales indican que los menonitas, que migraron desde México y adquirieron cerca de 32 mil hectáreas, están en disputa con el pueblo indígena Sikuani.

Los indígenas reclaman que los predios ocupados son territorios ancestrales de los cuales fueron desplazados previamente por grupos armados.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha solicitado la recuperación de varios de estos predios al considerarlos baldíos de la nación adquiridos de forma irregular.

Aunque inicialmente se declararon inocentes, recientemente algunos miembros han buscado un principio de oportunidad, ofreciendo planes de compensación ambiental y reparación a las víctimas para suspender la acción penal.

Empresas

Sin embargo, es conocido que el pueblo indígena sikuani lleva años luchando por recuperar su territorio ancestral en el departamento del Meta, en Colombia, ocupado por empresas privadas y colonias menonitas.

Las comunidades denuncian deforestación, contaminación de fuentes hídricas, riesgo a la integridad e inseguridad alimentaria.

La palma que invadió el territorio ancestral sikuani en el Vichada, hace 12 años una comunidad indígena sikuani fue desplazada de su territorio en Vichada.

Los pobladores denuncian que dos empresas de palma aceitera, propiedad de un excongresista y su familia, amenazan ambientalmente el territorio ancestral que reclaman.

A esta situación se suma que tres comunidades indígenas sikuani denuncian que los cultivos de una colonia menonita en la vereda La Cristalina, en el Meta, han provocado daños ambientales en un lugar reclamado como territorio ancestral desde 2017.

Algunos predios eran baldíos del estado y otros eran usados por narcotraficantes.

Caso

El grupo, dedicado principalmente a la agricultura, ha establecido colonias en zonas remotas de varios países de América Latina. En Colombia, las primeras iglesias menonitas datan de la década de 1950.

En otros países como Perú y Bolivia también existen denuncias contra comunidades menonitas por prácticas similares relacionadas con deforestación y uso de tierras.

Los menonitas son un grupo cristiano de origen europeo que se remonta al siglo XVI. Llegaron a México a principios del siglo XX y posteriormente se expandieron a distintos países de la región.

Se caracterizan por formar comunidades cerradas y autosuficientes.

Además, en algunas colonias conservan el uso del alemán como lengua principal y mantienen prácticas tradicionales en vestimenta y organización social.