Oportunistas prenden fuego a vehículo en Tlalpan

Tlalpan: Disparos al aire y quema de vehículo en carretera México-Cuernavaca. 7 detenidos, un fallecido, grupo sin relación nacional

Regeneración, 22 de febrero de 2026. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aclaró hechos de violencia ocurridos en la carretera México-Cuernavaca en Tlalpan, luego de disparos y quema de un vehículo.

Y es que de acuerdo con el parte, se citan testimonios de las acciones de los delincuentes:

«De acuerdo con testigos, sujetos prendieron fuego a un vehículo particular y realizaron disparos al aire, para después huir del sitio en otra unidad. En el lugar no se registraron lesionados».

Seguimiento

Al recibir el reporte ciudadano se puso en acción el sistema de viodeovigilancia de la capital.

«De manera inmediata, a través del sistema de videovigilancia del C2, policías de la SSC dieron seguimiento a dos vehículos relacionados».

Esto es, «el primero se ubicó en la calle Benito Juárez, de la colonia SanAndrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan, donde fueron detenidos cuatro hombres y una mujer.

En tanto que «el segundo se ubicó en la calle Ayuhualco, de la misma comunidad.

Sin embargo, al momento de intervenir, los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego, quienes al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión.

Dato

Esto es, logrando la detención de dos personas y el aseguramiento de dos armas de fuego. Derivado del enfrentamiento, un hombre perdió la vida.

De acuerdo a la información recabada tras las detenciones, se pudo confirmar la participación de las personas detenidas en la quema del vehículo.

«Sin que hasta el momento se hayan identificado indicios que vinculen a los presuntos responsables con los eventos ocurridos en Jalisco…

#Importante | Respecto a los hechos registrados el día de hoy en la Carretera Federal México – Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, la @SSC_CDMX informa👇🏼https://t.co/9DCwdKSj3n pic.twitter.com/naQiAWgO35 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 23, 2026

«…, teniendo como principal línea de investigación que se trata de un grupo oportunista de arraigo local que quiso aprovechar la situación».

Así dice el parte policial capitalino sobre los hechos en Tlalpan, en el contexto de manifestaciones del narco tras la muerte del Mencho en Jalisco.

Seguido

«Es importante mencionar que el vehículo siniestrado en la carretera federal era objeto de un seguimiento previo por su presunta participación en un evento de lesiones por arma de fuego ocurrido el día de ayer».

Además, uno de los detenidos cuenta con ingresos «al sistema penitenciario en 2021 por un incidente de violencia familiar en la misma comunidad de SanAndrésTotoltepec».

«Por instrucciones de la JefaDeGobierno, Clara Brugada la Seguridad Ciudadana mantiene su compromiso de seguir trabajando por la seguridad en la Ciudad de México.

Por ello, «exhorta a la ciudadanía a no difundir información no verificada, y consultar a únicamente canales oficiales».