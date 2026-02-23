En ataque a militares muere el Mencho, lo que se sabe

Personal militar en Tapalapa, Jalisco; repelió ataque. Fallecen siete personas, entre ellas el Mencho. Diversas entidades suspenden clases

Regeneración, 22 de febrero de 2026. En redes destacan la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este domingo.

Así, se narra que es un operativo encabezado por militares de México, según confirmó la Secretaría de Defensa Nacional.

Sin embargo, presuntos miembros del crimen organizado desataron una ola de violencia tras el operativo en Jalisco y otros estados del país.

Versiones periodistaicas señalan que hubo quema de autobuses y negocios y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. En tanto que 12 entidades suspendieron clases.

Nemesio

La Defensa informó que siete personas murieron en el operativo contra el Cartel Jalisco Nueva Generación, entre ellas el Mencho, y tres militares resultaron heridos.

El despliegue se realizó en Tapalpa, Jalisco, con la intervención de naves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión”, indicó el comunicado.

Así, cuatro integrantes del CJNG murieron en ese enfrentamiento y otros tres, entre ellos el Mencho, resultaron heridos de gravedad.

Sin embargo, perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. En tanto, tres militares sufrieron heridas y reciben atención médica.

Otros dos presuntos miembros quedaron detenidos y las autoridades incautaron “diverso armamento y vehículos blindados».

E incluso, «lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados”.

Además, se indica, se contó con inteligencia militar e información complementaria por parte de autoridades de Estados Unidos.

EE.UU

Por otra parte, un funcionario de Defensa dijo a CNN que un grupo de trabajo interinstitucional de Estados Unidos “tuvo un papel” en la operación.

“[Joint Interagency Task Force-Counter Cartel] tuvo un papel, ya que JIATF-CC trabaja regularmente con [las fuerzas armadas mexicanas] a través de USNORTHCOM”.

Así dijo el funcionario, en referencia al Comando Norte de EE.UU. “Sin embargo, quiero enfatizar que esta fue una operación de [las fuerzas armadas mexicanas], así que el mérito es de ellos”.

Fallecidos

Asimismo, otras fuentes reportan un total de 26 personas fallecidas, incluida una mujer embarazada como parte de las reacciones tras la muerte del capo.

Esto es, 17 integrantes de las fuerzas de seguridad pública federal y estatal y 8 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.

Así hubo una balacera que se desató en avenida de la Mancha y Covadonga, en Zapopan, entre personal de la Guardia Nacional e integrantes del CJNG que detenían automóviles para quemarlos.

Esto, como reacción al dispositivo de captura en Tapalpa.

Además murió un custodio del penal estatal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, luego de un motín que se desató tras la captura de El Mencho.

Además, un agente de la Fiscalía de Jalisco falleció tras recibir un disparo en el cruce de las avenidas Federalismo y Patria, en Zapopan.

En cuanto a guardias nacionales fallecieron ocho en Atotonilco, seis en Las Cañadas en Zapopan en el cruce de avenida del Bosque con la carretera a Saltillo y otro más en la base de Teocaltiche.

Los otros ocho fallecidos son todos presuntos integrantes del CJNG, entre ellos su líder El Mencho, de los cuales 4 murieron en Tapalpa.

Como se indica tres, incluido Oseguera, mientras eran trasladados malheridos a la Ciudad de México, y otro más en el cruce de Fuelle y Lázaro Cárdenas, en Guadalajara.

Detenidos

Además, se indica la detención de 27 personas en eventos tras los sucesos de las cuales 2 de ellas fueron en Tapalpa, 11 por su presunta por hechos violentos como reacción.

E incluso, 14 por supuestos actos de saqueo y rapiña, sobre todo en algunas de las 69 tiendas Oxxo o 20 sucursales del banco del Bienestar que fueron incendiadas.

Al menos se contabilizaron 17 bloqueos carreteros.