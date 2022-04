Cárdenas se lanza contra revocación de mandato; «Es inútil, no hace falta», dice

Cuauhtémoc Cárdenas considera “inútil” la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril.

Regeneración, 31 de marzo del 2022. El excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, se refirió a la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril.

Para el exjefe de gobierno del extinto Distrito Federal (DF), el ejercicio democrático que impulsó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es “inútil”.

En una declaración a medios de comunicación, Cárdenas señaló que hasta el momento no ha visto que alguna organización halla pedido que deje el cargo; y es que, indicó que cuando los ciudadanos votaron, “explícitamente” se indicó que era por seis años.

“Es inútil, no hace falta. El presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos, segundo, porque nadie ha pedido que se revoque el mandato. Yo no he visto a ninguna organización pidiendo que se revoque el mandato y no sé si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente”.

La iniciativa es impulsada por López Obrador con el fin de que los ciudadanos decidan si un presidente debe de continuar en el cargo o dejarlo a la mitad del sexenio.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) que será el encargado de la realización de la realización de la revocación de mandato, se negó a realizarla con la elección federal del año pasado.

Además, se niega a instalar el total de las casillas bajo el argumento del recorte presupuestal que se le asignó para este año.